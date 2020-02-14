Книги, игрушки и другие товары для детей представили на выставке Kids Russia

На сегодняшний день специалисты сходятся во мнении, что умение ориентироваться в информационном пространстве — ключевой навык для развития современного ребенка. Так, представители компании «Бином детства» провели презентацию специально разработанных для этой цели товаров для малышей от нуля до трех лет.

Благодаря книге «Отличное начало» дети смогут обучаться на примере развивающих картинок и наклеек, пишет издание «Новые известия».

Посетителей выставки познакомили с многосерийным изданием для малышей шести-семи лет «365 шагов к школе». Так, благодаря серии книг «Читаем вслух» дети смогут развить фантазию и креативность ребенка. Она состоит из рассказов, которые сопровождаются красочными картинками.

Но это не единственная новинка для дошкольников. Так, в рамках выставки состоялась презентация издания «Ступеньки к школе». Книга в игровой форме поможет организовать родителям развивающие занятия для малышей. Примечательно, что она подойдет для детей с абсолютно любыми темпами восприятия информации.

С целью адаптации малыша к школе специалисты создали серию книг «Предшкольная пора». Они направлены на развитие креативного мышления и фантазии.

В рамках выставки прошли и презентации книг группы компаний «Просвещение». Здесь представители компании представили гостям серию развивающих книг «Радуга», куда вошли раскраски, аппликации, головоломки и различные задания для развития мышления и личности.

Гостям представили эксклюзивную программу для дошкольников «Преемственность», созданную для развития правильного произношения, развития речи и словарного запаса малыша. Также она поможет в физическом, умственном и нравственном развитии ребенка.

Также на выставке были показаны книги из серии «Готовимся к школе. Перспектива». Эти издания можно использовать для дошкольных занятий, а также индивидуальных уроков.