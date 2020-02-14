Главу муниципального образования задержали после незаконной застройки на Байкале
14 февраля, 19:53ОбществоФото: pixabay.com
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В Иркутской области задержан глава администрации одного из муниципальных образования, который дал разрешение на строительство частной гостиницы на берегу озера Байкал.
Речь идет о возведении здания площадью свыше 1400 квадратных метров. Его построили в 2017 году, сообщает 14 февраля газета «Известия».
Отмечается, что разрешение было выдано на строительство гостиницы в поселке Листвянка, в пределах центральной экологической зоны озера. Собственник возвел здесь трехэтажное здание гостиницы.
Следствие возбудило уголовное дело. Его расследование еще не завершено. Однако в здании администрации Листвянского сельского поселения уде прошли обыски.
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