Главу муниципального образования задержали после незаконной застройки на Байкале

Речь идет о возведении здания площадью свыше 1400 квадратных метров. Его построили в 2017 году, сообщает 14 февраля газета «Известия».

Отмечается, что разрешение было выдано на строительство гостиницы в поселке Листвянка, в пределах центральной экологической зоны озера. Собственник возвел здесь трехэтажное здание гостиницы.