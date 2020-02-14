Глава башкирского отделения «Единой России» готов протянуть руку убийце педофила

Руководитель исполкома башкирского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров в интервью телепрограмме «Честно говоря» заявил, что вместе с однопартийцами готов протянуть руку помощи Владимиру Санкину, который сейчас подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть мужчины. Погибший оказался педофилом с солидным «послужным списком».

— Вполне возможно, что события развивались несколько иначе, чем они сейчас представлены в СМИ и интернете, и тем не менее мы готовы помочь Владимиру Санкину, — сказал Рустем Ахмадинуров в комментарии в телепрограмме «Честно говоря», посвященной данному ЧП.

Впрочем, позднее в соцсетях Рстем Ахмадинуров выразился несколько иначе.

- А к чему выступать в его поддержку, пока следствие еще не завершилось и следователи разбираются? - уточнил он. - Региональное отделение в поддержку Санкина не выступало. А правозащитный центр только высказал готовность оказать правовую помощь потерпевшим и обвиняемым.

Напомним, ранее сопредседатель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов давал подробный комментарий по этой теме.

— Мужчина защитил детей от насильника, но нанёс ему травмы, в результате которых преступник скончался. Он сам вызвал «скорую помощь», но было уже поздно. Теперь на Санкина заведено уголовное дело, и он находится под домашним арестом, что возмутило тысячи людей. В данной ситуации необходимо максимально трезво оценить степень тяжести действий Санкина и самого преступника, чтобы вынести справедливое решение, — отметил Старшинов.

Уточним, что с момента гибели уфимского педофила Владимира Зайцева прошло уже две недели, он скончался после избиения в ночь с 30 на 31 января. По первоначальной информации, получалось, что избивший его Санкин поспешил на помощь к подростку, которого Зайцев якобы удерживал в своей квартире силой. Однако позднее в деле появились противоречия, прояснить которые должно следствие.