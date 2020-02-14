Эксперты назвали самые популярные в России подарки ко дня святого Валентина
14 февраля, 19:59ОбществоФото: pexels.com
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Аналитики сервиса «Авито» составили рейтинг самых популярных подарков ко дню святого Валентина у россиян. Первое место по традиции заняли мягкие игрушки.
На втором месте оказались цветы и наборы «шоколад и шампанское», сообщает 14 февраля газета «Известия».
В числе самых популярных также оказались украшения, вазы, часы, билеты на концерты и аксессуары. Средняя цена на ювелирные украшения составила 11 000 рублей. Этот подарок признан самым дорогим.
Специалисты отметили, что средняя стоимость презента к празднику - 2500 рублей. При этом жители Иркутска, Ижевска и Ульяновска продемонстрировали в 4-6 раз больший спрос на них, чем в среднем по стране.
Усредненная стоимость подарка для москвичей составила 3,4 тысячи рублей.
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