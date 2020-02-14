Эксперты назвали самые популярные в России подарки ко дня святого Валентина

В числе самых популярных также оказались украшения, вазы, часы, билеты на концерты и аксессуары. Средняя цена на ювелирные украшения составила 11 000 рублей. Этот подарок признан самым дорогим.

Специалисты отметили, что средняя стоимость презента к празднику - 2500 рублей. При этом жители Иркутска, Ижевска и Ульяновска продемонстрировали в 4-6 раз больший спрос на них, чем в среднем по стране.