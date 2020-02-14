Дедушка едва не замерзшего в снегу малыша из Башкирии готов стать его опекуном

Свекр 23-летней Ляйсан Амерхановой, которая в понедельник была задержана после того, как ее двухлетнего сына соседи ночью нашли почти замерзшим в сугробе, заявил, что намерен оформить опекунство над внуком в том случае, если ему разрешат. Об этом сообщил портал Ufa1.ru.

Сын Салиха до сих пор является официальным мужем матери двухлетнего Даяна, который едва не погиб в ночь на 10 февраля в селе Нугуш Мелеузовского района.

Напомним, жители села ночью проснулись, услышав на улице детский плач, и нашли в сугробе едва живого двухлетнего сына молодой соседки. Вызвали «скорую помощь» и полицию, которые разбудили нерадивую мать, спавшую в пьяном беспамятстве с сожителем.

Предположительно они могли взять ребенка с собой, когда в 11 часов вечера отправились в гости, а потом, когда уже в сильнейшей степени опьянения добирались домой, могли просто выронить его из рук и не заметить этого.

- Ляйсан официально до сих пор в браке с моим сном Азатом, - рассказал Салих Амерханов. – Сына посадили за причинение смерти по неосторожности, а невестка начала гулять. Связалась с пьющим мужиком и сама стала пить.

По мнению пожилого свекра, сын Ляйсан не нужен вовсе.

- Когда она жила еще с моим сыном в общежитии, то часто бросала Даяна пьяной маме и уходила в запой, — говорит Салих.

Тем временем следком продолжает расследование.

Маленький Даян находится на лечении в РДКБ в Уфе, его состояние стабильно тяжелое, но и ухудшений врачи не отмечают.