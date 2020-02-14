Болеем и учимся дистанционно: в школах Уфы продлили карантин еще на одну неделю

Сегодня, 14 февраля, заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, курирующая, в том числе, вопросы образования, на своей странице в соцсетях сообщила, что в городских школах будет продлен еще на неделю. Подтверждающая информация появилась и на сайте столичной мэрии.

Таким образом уфимские школьники имеют возможность не посещать школу вплоть до 23 февраля.

Напомним, с минувшего понедельника карантин, связанный с эпидемией гриппа и ОРВИ, был объявлен в школах Уфы и Нефтекамска. В общей сложности сейчас по Башкирии по той же причине закрыты целиком 167 школ и десять детских садов, а также 157 классов в школах и 24 группы в детских садах.

При этом на текущей неделе девятиклассники все-таки сдавали один из этапов ОГЭ. А всем остальным школьникам учителя должны давать учебные задания дистанционно