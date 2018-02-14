В Уфе откроют Ресурсный центр поддержки волонтеров

Это предусмотрено соглашением между минспорта РБ, Ассоциацией волонтерских центров России и Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив.

Сегодня, 14 февраля, в Уфе проходит расширенная коллегия министерства молодежной политики и спорта Башкирии. Министр Андрей Иванюта сообщил, что сегодня будет подписано соглашение о создании Ресурсного центра поддержки волонтеров.

- Волонтерам тоже нужна помощь, - объяснил председатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев. - Помещениями, материальными вещами, образованием.

- Важно, чтобы между нами сложилось партнёрство, - сказал он, имея в виду волонтеров и чиновников. Потенциал добровольческого движения огромен.

По данным ФОМ, в России каждый второй готов участвовать в волонтерской деятельности. Но многие просто не знают, где и как приложить свои знания и силы. Артем Метелев напомнил, что в этом году сумма грантов для некоммерческих организаций увеличена до 8 млрд руб, скоро стартует конкурс "Доброволец России", победители которого получат по одному миллиону рублей.

- Башкирия занимает лидирующие позиции по развитию волонтерства, - отметил Артем Метелев.

В холле перед залом, где проходит коллегия, развернулась выставка волонтерских центров Башкирии. Волонтеры "Энергии молодых" тут же проводят акцию, каждый желающий пишет открытки, адресованные ветеранам.