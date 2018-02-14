В Уфе откроют Ресурсный центр поддержки волонтеров

Сегодня, 14 февраля, в Уфе проходит расширенная коллегия министерства молодежной политики и спорта Башкирии. Министр Андрей Иванюта сообщил, что сегодня будет подписано соглашение о создании Ресурсного центра поддержки волонтеров.
- Волонтерам тоже нужна помощь, - объяснил председатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев. - Помещениями, материальными вещами, образованием.
- Важно, чтобы между нами сложилось партнёрство, - сказал он, имея в виду волонтеров и чиновников. Потенциал добровольческого движения огромен.
По данным ФОМ, в России каждый второй готов участвовать в волонтерской деятельности. Но многие просто не знают, где и как приложить свои знания и силы. Артем Метелев напомнил, что в этом году сумма грантов для некоммерческих организаций увеличена до 8 млрд руб, скоро стартует конкурс "Доброволец России", победители которого получат по одному миллиону рублей.
- Башкирия занимает лидирующие позиции по развитию волонтерства, - отметил Артем Метелев.
В холле перед залом, где проходит коллегия, развернулась выставка волонтерских центров Башкирии. Волонтеры "Энергии молодых" тут же проводят акцию, каждый желающий пишет открытки, адресованные ветеранам.
- Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение, - напоминают они слова Оскара Уайльда.