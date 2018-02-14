В Кугарчинском районе Башкирии ночью сгорело 7,5 тонн сена

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Пожар тушили около трех часов.
В селе Семено-Петровское оперативно выехали 2 спецмашины МЧС, 5 спасателей. Пожар начался в полночь. Сено в результате пожара сгорело полностью. На месте работает дознаватель, причины пожара устанавливаются.
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