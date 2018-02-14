В Башкирии появится платная дорога протяжённостью 300 километров

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Трасса станет частью маршрута Европа - Западный Китай.
В Башкирии будет построен 300-километровый участок платной дороги, которая призвана соединить Европу и Западный Китай, сообщает «Башинформ».
- Инвестиционный проект предусматривает строительство автодороги на территории республики «Бавлы — Кумертау». В зону тяготения маршрута включены крупные промышленные города — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумертау с общей численностью населения более одного миллиона человек, - сообщили изданию в пресс-службе правительства региона.
Как рассказал на оперативном совещании глава Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов, проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства.
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