В Башкирии появится платная дорога протяжённостью 300 километров

Трасса станет частью маршрута Европа - Западный Китай.

В Башкирии будет построен 300-километровый участок платной дороги, которая призвана соединить Европу и Западный Китай, сообщает «Башинформ».

- Инвестиционный проект предусматривает строительство автодороги на территории республики «Бавлы — Кумертау». В зону тяготения маршрута включены крупные промышленные города — Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумертау с общей численностью населения более одного миллиона человек, - сообщили изданию в пресс-службе правительства региона.