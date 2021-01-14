Жители Башкирии попросили провести интернет в поселке под Уфой

Жители Башкирии попросили провести интернет в поселке под Уфой

Вчера, 14:05ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Жители поселка Старая Александровка Орджоникиздевского района Уфы обратились к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой провести интернет. В настоящее время им приходится «ловить» сеть на горе или ездить в город.

Житель поселка обратился к главе региона от лица всего поселка, что находится всего в 10-15 километрах от столицы республики. Однако вот интернета в этом населенном пункте. Как рассказал мужчина, в период дистанционной учебы многим жителям поселка приходилось возить детей в город или подниматься на гору, чтобы отправить домашнее задание или пройти онлайн-обучение.

Мы всем поселком не единожды обращались коллективным письмом поставщикам интернета, но безрезультатно. Интернет от поселка проходит в двух километрах, сообщается в обращении.

Местный житель просит Радия Хабирова взять проблему под личный контроль и посодействовать решению вопроса.

Mkset направил запрос в министерство образования и науки РБ для разъяснения ситуации.

Напомним, ранее в Башкирии уже были аналогичные обращения из-за отсутствия интернета. В конце 2020 года в соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Сеть ловила только там. Однако министр образования РБ Айбулат Хажин заявил, что фотографии фейковые. Вопросом заинтересовалась республиканская прокуратура и подтвердила подлинность кадров. После чего только трех чиновников привлекли к ответственности, а интернет в деревне всё-таки провели.

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