Жители Башкирии попросили провести интернет в поселке под Уфой

Жители поселка Старая Александровка Орджоникиздевского района Уфы обратились к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой провести интернет. В настоящее время им приходится «ловить» сеть на горе или ездить в город.

Мы всем поселком не единожды обращались коллективным письмом поставщикам интернета, но безрезультатно. Интернет от поселка проходит в двух километрах, сообщается в обращении. Местный житель просит Радия Хабирова взять проблему под личный контроль и посодействовать решению вопроса. Mkset направил запрос в министерство образования и науки РБ для разъяснения ситуации. Напомним, ранее в Башкирии уже были аналогичные обращения из-за отсутствия интернета. В конце 2020 года в соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Сеть ловила только там. Однако министр образования РБ Айбулат Хажин заявил, что фотографии фейковые. Вопросом заинтересовалась республиканская прокуратура и подтвердила подлинность кадров. После чего только трех чиновников привлекли к ответственности, а интернет в деревне всё-таки провели.

