Жители Башкирии попросили провести интернет в поселке под Уфой

Житель поселка обратился к главе региона от лица всего поселка, что находится всего в 10-15 километрах от столицы республики. Однако вот интернета в этом населенном пункте. Как рассказал мужчина, в период дистанционной учебы многим жителям поселка приходилось возить детей в город или подниматься на гору, чтобы отправить домашнее задание или пройти онлайн-обучение.
Мы всем поселком не единожды обращались коллективным письмом поставщикам интернета, но безрезультатно. Интернет от поселка проходит в двух километрах, сообщается в обращении.
Местный житель просит Радия Хабирова взять проблему под личный контроль и посодействовать решению вопроса.
Mkset направил запрос в министерство образования и науки РБ для разъяснения ситуации.
Напомним, ранее в Башкирии уже были аналогичные обращения из-за отсутствия интернета. В конце 2020 года в соцсетях и СМИ появились фотографии детей, которые занимались дистанционно в заброшенном коровнике деревни Новомусино Куюргазинского района. Сеть ловила только там. Однако министр образования РБ Айбулат Хажин заявил, что фотографии фейковые. Вопросом заинтересовалась республиканская прокуратура и подтвердила подлинность кадров. После чего только трех чиновников привлекли к ответственности, а интернет в деревне всё-таки провели.