Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что загрузка загородных гостиниц в новогодние каникулы составила 70-90%.

Он также отметил, что из-за карантина в ряде регионов сократилось число открытых заведений общепита, музеев и прочих мест отдыха туристов, пишет RT. Это привело к двукратному сокращению турпотока в гостиницах.

