Медики, работающие в психоневрологических и детских интернатах для детей с умственными и физическими недостатками, смогут раньше выходить на пенсию.

По сообщению iz.ru, соответствующие изменения уже внесены в законодательство. В соответствии с документом, деятельность медицинских работников, которые ухаживают за пациентами, страдающими неврологическими расстройствами и нуждающимися в профессиональном медицинском уходе, дает право досрочного выхода на пенсию. Ранее такое же право получили медики, работающие в ковидных стационарах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter