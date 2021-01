Накануне, 13 января, в Уфе кандидаты на вакантную должность главы администрации города сдавали экзамен на оценку уровня знаний федерального, регионального и городского законодательства.

К участию в конкурсе по итогу отборов были допущены пять кандидатов. Среди них Артур Гафаров, Сергей Груков, Алексей Слепнев, Марат Тимиров и Рустам Хафизов. Отметим, что в горсовете уже готовы результаты экзамена. По словам секретаря конкурсной комиссии все потенциальные градоначальники хорошо знают законодательство. Их уровень знаний соответствует должности.

