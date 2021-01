Республиканский центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства проводит акцию «Право на жизнь». Бездомным оказывается различная поддержка, которая особенно нужна в морозы.

В настоящее время в учреждении находится 47 человек. При этом центр регулярно проводит акции милосердия «Право на жизнь», в рамках которой бездомные люди обеспечиваются продуктовыми наборами, теплой одеждой и обувью. Кроме того, специалисты оказывают юридическую и психологическую помощь. Напомним, в ноябре 2020 года в Уфе запустили «Автобус милосердия» для бездомных, там для них предусмотрены медико-санитарная помощь, горячее питание и одежда. Автобус был запущен при содействии РПЦ.

