В Башкирии 124 магазинам грозит крупный штраф за незаконную продажу алкоголя

120 точек, где продавался алкоголь, выявили благодаря анализу в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, в новогодние праздники сотрудники Минторга РБ проверили 83 магазина в городах и районах республики. Тогда было выявлено ещё четыре субъекта, где нелегально продается алкогольная продукция.