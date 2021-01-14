В Башкирии 124 магазинам грозит крупный штраф за незаконную продажу алкоголя

В Башкирии 124 магазинам грозит крупный штраф за незаконную продажу алкоголя

Вчера, 16:43ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
124 магазина республики нарушили запрет на реализацию алкогольной продукции, который действовал в Башкирии с 3 по 6 января. Теперь торговые точки жду крупные штрафы.

120 точек, где продавался алкоголь, выявили благодаря анализу в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, в новогодние праздники сотрудники Минторга РБ проверили 83 магазина в городах и районах республики. Тогда было выявлено ещё четыре субъекта, где нелегально продается алкогольная продукция.

Информация о нарушениях также поступала в министерство через систему «Инцидент менеджмент».

В настоящее время в отношении данных предприятий решается вопрос о привлечении к административной ответственности, сообщил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Отметим, что нарушение предусматривает административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

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