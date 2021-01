Фандо капитального строительства Башкирии продолжает работы по обновлению фасадов многоквартирных жилых домов. В 2021 году планируется выполнить ремонт фасадов 28 домов, а также утепление фасадов 42 жилых зданий.

В целом отремонтируют 70 фасадов МКД. На эти цели, как сообщает «РБК-Уфа», направят порядка 453 миллионов рублей. В период действия программы в Башкирии в период с 2014 по 2020 годы был проведен капремонт фасадов 812 многоквартирных домов. Отметим, что республиканская программа, утвержденная правительством РБ, рассчитана на 30 лет. Всего в проект включены 17 018 многоквартирных домов.

