Уфимка предложила ввести плату для водителей на время ремонта развязки

Жительница Демского района города предложила вариант недопущения заторов на въезде в город из-за реконструкции транспортной развязки. Свои мысли она высказала в обращении, опубликованном на сайте электронной приемной.

— Моё предложение такое: на период ремонта развязки (до ноября 2021) пустить бесплатные автобусы Башавтотранс (Чеснокова, Булгаково, Нижегородка, Зубово и Чишмы), так как основной поток машин утром – это жители, живущие за городом, с 7 утра до 10 и с 17:00 до 21:00 (каждые 20 минут). Думаю, это поможет беспрепятственно доехать до работы, — пишет Э. Киреева. Также женщина предлагает ввести фиксированную плату для автомобилистов, которые проезжают мимо путепровода в период с 7 до 10 утра. Деньги, предположила автор обращения, можно собирать по дорожным камерам, также как и штрафы. Напомним, 8 января был закрыт на реконструкцию путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. 11 января на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров предложил подрядчику перейти на круглосуточный режим работы и сократить срок ремонта развязки. Также он предложил чиновникам перейти на другой график работы и задуматься об изменении графика работы школ в Уфе.

