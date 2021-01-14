Уфимка предложила ввести плату для водителей на время ремонта развязки

— Моё предложение такое: на период ремонта развязки (до ноября 2021) пустить бесплатные автобусы Башавтотранс (Чеснокова, Булгаково, Нижегородка, Зубово и Чишмы), так как основной поток машин утром – это жители, живущие за городом, с 7 утра до 10 и с 17:00 до 21:00 (каждые 20 минут). Думаю, это поможет беспрепятственно доехать до работы, — пишет Э. Киреева.