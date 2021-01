Торговые сети Башкирии изменили «счастливые часы» для пенсионеров на самоизоляции

Минторг Башкирии опубликовал новое расписание «счастливых часов» в магазинах республики, когда пожилые покупатели могут приобрести товары со скидками.

В «Магните» скидка 10% предоставляется пенсионерам с понедельника по пятница со времени открытия магазина до 13:00. В «Ленте» также действует скидка 10%, которую можно получить с понедельника по пятница с 8:00 до 11:00. Магазин «Пятёрочка» предоставляет ежедневную скидку 5%, а по понедельникам — 10%, однако воспользоваться ею можно с момента открытия торговой точки до 13:00. В «Ашане» для пенсионеров предусмотрена скидка 7% с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00. «Байрам» даёт скидку по социальной карте. В «Ярмарке» действует ежедневная скидка 3% с 11:00 до 13:00. Напомним, сегодня на заседании оперштаба Башкирии по противодействию коронавируса приняли решение о продлении самоизоляции для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями.

