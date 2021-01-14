Спикера Хакасии требуют отправить в отставку за оскорбление калмыцкого народа

Fedpress.ru цитирует обращение депутатов, подписанное председателем парламента Республики Калмыкия Анатолием Козачко. В нем сказано, что 29 января 2020 года председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев в своей речи на республиканской сессии заявил, что “не было ни одной калмыцкой семьи, у которой кто-нибудь из фашистов не служил карателем”. Сказанное оскорбило депутатов, кроме того, они возмущены тем, что это не помешало властям республики увеличить годовую зарплату спикера более чем на миллион рублей.