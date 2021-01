Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что второй год пандемии коронавирусной инфекции для человечества может стать еще более тяжелым.

Издание iz.ru сообщает, что с таким заявлением выступил Майкл Райан, который руководит программой ВОЗ по ЧС в области здравоохранения. По его словам, главные опасения специалистов вызывает скорость распространения новой инфекции, несмотря на все предпринимаемые меры по борьбе с ней. Он сказал, что на данный момент заболеваемость во всем мире достигла своего пика, поскольку за последнюю неделю специалисты выявили больше пяти миллионов новых случаев заражения.

