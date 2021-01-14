Синоптики предупредили о потеплении в Башкирии

Завтра, 15 января, пройдет снег, в южных частях республики — с дождем. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах республики будет метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Также местами возможны порывы сильного ветра. Ночью температура воздуха достигнет отметки в -11…-16 градусов, в некоторых частях Башкирии до -21 градуса, днём -4…-9 градусов.