Синоптики предупредили о потеплении в Башкирии

Синоптики предупредили о потеплении в Башкирии

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Если сегодня ночью в Башкирии были морозы, то в последующие дни в республике потеплеет, а местами пройдет снег с дождем.

Сегодня днём местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах республики будет гололед и гололедица на дорогах. Ожидается умеренный ветер, однако местами — порывы до сильного. Столибк термометра покажет -8…-13 градусов, по востоку -18 градусов.

Завтра, 15 января, пройдет снег, в южных частях республики — с дождем. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах республики будет метель, гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья, на на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Также местами возможны порывы сильного ветра. Ночью температура воздуха достигнет отметки в -11…-16 градусов, в некоторых частях Башкирии до -21 градуса, днём -4…-9 градусов.

16 января временами ожидается мокрый снег, в отдельных районах — гололед и гололедица на дорогах. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Ночью будет -7…-12 градусов, днём потеплеет до -2…-7 градусов.

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