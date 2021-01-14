Приговор убийце, поддержка художницы и ослабление ковид-режима. Итоги дня в Башкирии

Приговор убийце, поддержка художницы и ослабление ковид-режима. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:51ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook Алёна Савельева
Главные новости Уфы и Башкирии 14 января.

Калининский районный суд города Уфы вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Санкина, который убил подозреваемого в педофилии. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Позже мать Санкина сделала заявление.

Сегодня министр семьи, труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова провела брифинг по итогам 2020 года. Вице-премьер рассказала о получении санаторных путевок для оздоровления работников, переболевших коронавирусом, а также высказала свое отношении к домам престарелых.

В Башкирии не утихает тема с работами художницы Алены Савельевой. Общество разделилось на два лагеря: кто-то поддерживает смелые рисунки девушки, а кто-то считает их оскорбительными. Уфимская блогерша Ульяна Тригубчак положительно отнеслась в работам Савельевой и даже сделала достаточно откровенную фотосессию, а вот российский ведущий Сергей Стиллавин высказал противоположную точку зрения.

Сегодня состоялось заседание оперштаба Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова. Результатом стали некоторые послабления режима повышенной готовности.

В Нефтекамске задержали 38-летнего начальника местного отделения ГИБДД Ильдара Хамитова по подозрению в превышении должностных полномочий.

Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы