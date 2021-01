Почти 1 млрд руб за мобильные игры: итоги 2020 года Одноклассников

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги 2020 года.

Большинство заметных трендов так или иначе оказались связаны с пандемией коронавируса, из-за этого динамика активности аудитории и ее поведение в различных сервисах отличались от трендов предыдущих лет. Общение и эмоции Пандемия подстегнула рост активности в сервисах для коммуникации и развитие традиционно популярных способов обмена эмоциями в ОК. Ярче всего это проявилось весной во время всеобщей самоизоляции, но в отдельных сервисах заметный рост произошел и в целом за год. Так, в 2020 году пользователи отправили 52,8 млрд виртуальных подарков (+18% по сравнению с 2019), а также 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров в сообщениях – их общее число выросло за год на 67%. С помощью стикеров пользователи выражали эмоции не только в личных сообщениях: отправки стикеров в комментариях выросли за год на 42%. Также благодаря новому сервису добавления стикерпаков более 2,5 млн стикеров в сутки отправляются из наборов, созданных пользователями. Осенью ОК запустили новый сервис для обмена эмоциями и личным контентом – «Моменты», которые позволяют делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. С момента запуска за два месяца аудитория сервиса превысила 16 млн человек, в месяц контент друзей в «Моментах» просматривают 11 млн человек. При этом за декабрь среднее число просмотров «моментов» выросло на 70%, а количество реакций пользователей на них – в два раза. Важным средством коммуникации во время пандемии стали прямые эфиры. С помощью трансляций, в первую очередь в приложении OK Live, пользователи общались со своими друзьями, делились новостями и просто рассказывали о жизни. Ежедневная аудитория OK Live за год выросла на 30%, приложение преодолело отметку в 9 млн установок на iOS и Android. Прямые эфиры, созданные в OK Live, набирали более 71 млн просмотров в сутки, при этом среднесуточное число просмотров таких стримов выросло за год в 2,5 раза. Игры и контент Пандемия усилила интерес к развлекательным сервисам соцсети: играм, видео и прямым эфирам. Аудитория мобильных игр стала более вовлеченной и пополнилась новыми пользователями. Число игроков в день на мобильной платформе выросло год к году на 24,3%. Время пользователей в мобильных играх выросло за год на 32,4%, сумма в сутки превышает 180 лет. Благодаря росту вовлеченности игроки стали активнее приобретать внутренние бонусы на мобильных устройствах: в результате ОК выплатили разработчикам мобильных игр 970 млн рублей за год. Это на 62% больше, чем в 2019 году. Благодаря этому выросли и общие выплаты разработчикам всех игр на платформе соцсети: за 2020 год ОК перечислят им более 3,3 млрд рублей. Наиболее динамично росли рекламные доходы создателей игр: выплаты разработчикам за размещение рекламы в их проектах выросли за год на 60%. Видеоплатформа ОК в этом году преодолела отметку в 1 млрд просмотров в сутки. Благодаря новым умным алгоритмам персональных рекомендаций просмотры рекомендуемых видео выросли в два раза. В 2020 году в ОК проходили онлайн-концерты известных музыкантов, спортивные тренировки, экскурсии по музеям, спортивные трансляции и многое другое. Благодаря такому разнообразию контента число просмотров прямых трансляций увеличилось за год на 50%. Выросли и загрузки видео – на 19% год к году. Также в 2020 году ОК активно развивали инструменты для публикации контента и внедрили алгоритм на базе машинного обучения, который оценивает качество контента групп в соцсети. За год количество публикаций групп в ОК выросло на 46%. Бизнес и электронная коммерция Ограничение офлайн-работы большого количества бизнесов в связи с изоляцией подстегнуло предпринимателей развивать свое присутствие онлайн и продавать товары непосредственно в соцсети. За 2020 год группы и бизнес-профили ОК опубликовали более 23 млн карточек со своими товарами. Пользователи ОК также стали активнее покупать онлайн в этом году. В октябре 2020 социальная сеть перезапустила собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия, что позволило увеличить базу товаров до 100 миллионов. В итоге в четвертом квартале число заказов в маркетплейсе выросло на 56% по сравнению с третьим кварталом. Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники: – 2020 год не был похож ни на один другой: внешнее обстоятельство впервые так сильно влияло на тренды активности аудитории. В это непростое время мы сумели предложить пользователям самое важное – сервисы для общения на расстоянии и комфортного пребывания дома: от звонков и подарков до онлайн-концертов, игр, экскурсий по музеям и телемедицины. Кроме того, пандемия придала дополнительный стимул развитию ключевых направлений – например, мобильных игр: мы получили не только новую игровую аудиторию, но и увеличили вовлеченность пользователей. Это позволило адаптироваться под дальнейший переход аудитории на мобильные устройства и чувствовать себя в этом сегменте еще увереннее. При этом мы сохранили эффективность как команда: несколько новых продуктов были созданы полностью удаленно. Осенью мы запустили сервис «Моменты» – наше собственное прочтение формата исчезающих фото и видео на базе конкурсных механик, и уже сейчас это мотивирует пользователей ОК больше делиться личным контентом с друзьями. Наш сервис звонков в 2020 получил ряд ключевых обновлений – например, возможность присоединяться к разговору по ссылке. На базе технологии была создана единая платформа для других продуктов Mail.ru Group, а в ОК появился новый сервис знакомств через видеочаты «Окно». Звонки – лишь один из примеров синергии ОК с другими продуктами Mail.ru Group, которая в 2020 году вышла на новый уровень. Мы запустили совместный маркетплейс с AliExpress Россия, интегрировали платформу мини-приложений VK Mini Apps, в ОК заработал сервис поиска работы Worki, а наша новая технологичная платформа «Робби» для анализа и обработки контента теперь используется как продуктами холдинга, так и за пределами компании внешними клиентами. В 2021 году Одноклассникам исполняется 15 лет: планируем сделать этот год одним из самых интересных в развитии соцсети. Представим новые продукты и направления, еще более плотно будем работать с аудиторией ОК и постараемся удивить.

