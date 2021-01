Начальника ГИБДД Нефтекамска задержали по подозрению в превышении полномочий

В Нефтекамске задержали 38-летнего начальника местного отделения ГИБДД Ильдара Хамитова по подозрению в превышении должностных полномочий. Подробности сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

По версии следствия, подозреваемый дал указание подчиненным не направлять в суд материал об административном нарушении знакомого родственника Хамитова и уничтожить протокол. В отношении жителя, которому помог начальник отдела ГИБДД, был составлен административный протокол за управление авто без водительских прав. Факт превышения полномочий был выявлен в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, рассказали в пресс-службе Следкома. В настоящее время продолжается расследование дела. Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего врио главы отделения ГИБДД по Учалинскому району. Его подозревают в получении взятки в 30 тысяч рублей.

