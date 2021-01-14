Начальника ГИБДД Нефтекамска задержали по подозрению в превышении полномочий

По версии следствия, подозреваемый дал указание подчиненным не направлять в суд материал об административном нарушении знакомого родственника Хамитова и уничтожить протокол. В отношении жителя, которому помог начальник отдела ГИБДД, был составлен административный протокол за управление авто без водительских прав.