Как частные инвесторы осваивают рынок ипотечных ценных бумаг

«Население начинает перекладывать сбережения из депозитов в различные инструменты финансового рынка в связи с низкими ставками по депозитам. В этой тенденции мы видим возможности для рынка ИЦБ и намерены продавать ипотечные облигации в том числе физлицам, которым нужен достаточно простой и понятный инструмент. В прошлом году мы закрыли сделку по размещению ИЦБ с плановой амортизацией и будем предлагать эти бумаги физическим лицам. В наших планах - активное развитие этого сегмента», — говорит Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.