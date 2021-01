Глава Хабаровского края выступил в поддержку предпринимателей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед правительством региона задачу дополнительно поддержать малый и средний бизнес.

Как сообщает vostokmedia.com, Дегтярев провел совещание, где были подведены итоги прошлого года и выделены приоритетные задачи текущего. По словам первого заместителя председателя правительства региона Марии Авиловой, Хабаровскому краю удалось привлечь 36,5 млрд рублей для развития по 100 направлениям. Кроме того, на сумму 22,1 млрд рублей по 74 направлениям было заключено соглашение с федеральными органами исполнительной власти. Восстановление региональной экономики - ключевая задача, стоящая перед властями края в 2021 году. Малый и средний бизнес, несмотря на федеральные меры поддержки, ощутил значительные потери из-за пандемии и ограничений, поэтому в Хабаровском крае было решено ввести пониженные ставки налогообложения для предпринимателей. Также ведется работа по обеспечению занятости населения. Михаил Дегтярев распорядился представить законопроект о введении пониженных ставок налогообложения по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество. Законопроект коснется тех сфер, в которых предприятия пострадали от пандемии. Правительство края должно разработать основные положения до конца января. В бизнес-сообществе действия Михаила Дегтярева оценивают как целесообразные и последовательные. Так, учредитель горнолыжного комплекса «Эко Парк Воронеж» Сергей Боровиков отмечает, что власти края уже активно поддерживают предпринимателей, что поможет восстановить инвестиционный климат в регионе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter