Эрмитаж обвиняют в выставлении подделок на экспозиции

Рядом с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа выставили вульгарные новоделы. Например, фигурка прикуривающего солдата является грубой репликой скульптуры Савицкого из музея им. Ферсмана. Пасхальной яйцо «Курочка» тоже современная копия. Оригинал яйца находится около Эрмитажа в Музее Фаберже на Фонтанке. Ну, а так называемое яйцо «Юбилейное свадебное», якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо «Александр Невский» в красной эмали, годятся только для сувенирного магазина, но никак не для витрины главного музея страны, пишет Ружников.