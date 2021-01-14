Помогающий детям-сиротам 70-летний баянист из Уфы загадал желание на Первом канале

Помогающий детям-сиротам 70-летний баянист из Уфы загадал желание на Первом канале

Вчера, 15:34ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео
Уфимский баянист Юрий Иванов и друг воспитанников Центра содействия семейному воспитанию принял участие в праздничном выпуске ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Напомним, мужчина на улице играет на баяне, а вырученные деньги тратит на детей-сирот.

Выпуск шоу назывался «Второй шанс: самые заветные желания на Старый Новый год». Кто-то очень захотел сделать подарок дяде Юре — чтобы он побывал в Москве и на «Первом канале».

На «Пусть говорят» Юрий Иванов озвучил свою мечту. Оказалось, что мечтает он отнюдь не о Москве, а о том, чтобы его маленький друг-сирота Никита обрел свою семью. Директор учреждения Венера Хазиахметова рассказала трогательную историю мальчика, который попал в детдом. Однажды ему повезло оказаться в семье, однако позже его вернули в приют из-за тяжелого материального положения. Затем мальчика снова усыновили, но новую семью настигла беда - приемная мать скончалась от коронавируса.

Дядя Юра также поделился своими воспоминаниями о пребывании в детском доме.

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