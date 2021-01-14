Помогающий детям-сиротам 70-летний баянист из Уфы загадал желание на Первом канале

На «Пусть говорят» Юрий Иванов озвучил свою мечту. Оказалось, что мечтает он отнюдь не о Москве, а о том, чтобы его маленький друг-сирота Никита обрел свою семью. Директор учреждения Венера Хазиахметова рассказала трогательную историю мальчика, который попал в детдом. Однажды ему повезло оказаться в семье, однако позже его вернули в приют из-за тяжелого материального положения. Затем мальчика снова усыновили, но новую семью настигла беда - приемная мать скончалась от коронавируса.