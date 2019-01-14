Жители Сибая снова пожаловались на смог в городе

Жители Сибая возмущены густым туманом, возникшим над городом сегодня утром. Фотографии природного явления появились в социальных сетях.

Жительница пригородного поселка Рудничный Фарида Свистельникова рассказала корреспонденту Медиакорсети, что туман появился со стороны карьера – Сибайского филиала УГОК, и такое происходит не впервые.

- В 9 утра сегодня было ясно и солнечно, безветренная погода. Через час небо резко затянуло облаками. Они шли со стороны карьера. Туман стоял около 20 минут. Потом появился ветер, и он рассеялся, - сообщила она.

По словам женщины, в тумане также оказались поселок Горный и район базара Сибая.

Напомним, в декабре прошлого года Сибай накрыла едкая дымка. Горожане жаловались на туман с запахом серы или "жареных семечек", на то, что у них слезятся глаза, болит голова и мучает кашель. Учалинский ГОК, филиалом которого является карьер в Сибае, взял всю ответственность на себя.

Фарида Свистельникова признается, что после этого смога жители Сибая и населенных пунктов под ним относятся ко всяким туманам в городе с опаской.

- После смога в декабре у нас многие болеют, задыхаются. Кроме того, страдают животные. Моя собака была белоснежной, а теперь стала оранжевой от серы. Еще у нее появились кровавые слезы, видимо, ожог. Мы лишний раз стараемся не выходить на улицу. Моя мама – астматик, она без медицинской помощи вовсе не может уже, часто вызываем «скорую», - рассказывает она. – Дышать реально нечем.

Фарида также сообщила, что жители поселка Рудничный сегодня намерены собраться и написать обращение на имя главы республики Радия Хабирова.

По данным администрации города Сибая, неблагоприятные метеорологические условия способствуют выходу на поверхность газа, накопившегося на дне карьера.

- В санитарно-защитной зоне города может появляться запах серы, смог, - прокомментировал начальник информационно-аналитического отдела администрации Сибая Расуль Байгильдин.

Видео Видео: Вконтакте

Управление гражданской защиты администрации Сибая рекомендует использовать респираторы, а также увлажнять воздух в помещении.