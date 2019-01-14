Фото: pxhere.com
В Египте из-за объятий с мужчиной отчислена студентка университета
Вчера, 17:31Общество
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Одна из студенток университета аль-Азхар в Каире, Египет, была отчислена из учебного заведения из-за объятий в кампусе с мужчиной.
Известно, что молодой человек сделал студентке предложение на территории университета, а после получения согласия - обнял её и поднял на руки, информирует газета «Известия».
В начале января видеозапись была распространена в соцсетях. Руководство университета сочло справедливым отчислить студенку из-за нарушения правил учебного заведения. По сообщению представителя вуза, студентка может обжаловать данное решение.
Университет аль-Азхар - одно из старейших учебных заведений в мире. Он является престижнейшим мусульманским деховным образовательным учреждением.
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