В Башкирии на Крещение будет оборудовано 71 место для купания
МЧС предоставило сведения о местах массового купания в период крещенских купаний в 2019 году.
19 января православная церковь празднует Крещение Господне или Богоявление, в которое совершается обряд великого освящения воды, напомнили в МЧС по республике.
С каждым годом количество жителей республики, желающих окунуться в иордани, растет. В этом году в республике к проведению крещенских купаний подготовили 71 место. Вот их список:
|
1
|
МР Мелеузовский район
|
г. Мелеуз, р. Белая, район пляжа
|
2
|
|
п. Зирган, р. Белая,
750 м восточнее от п. Зирган
|
3
|
|
Родник "Святой источник"
в 1,5 км от д. Конаревка
|
4
|
|
с. Нордовка, р. Ашкадар
|
5
|
|
с. Нугуш, "Теплое озеро"
|
6
|
|
с. Восресенское, р. Тор, ул. Советская
|
7
|
|
д. Корнеевка, р. Сухайла
|
8
|
МР Бирский район
|
г. Бирск, район ледовой переправы,
река Белая
|
9
|
Городской округ город Агидель
|
о. Апаиш
|
10
|
МР Кармаскалинский район
|
д. Улукулево Холодный ключ
|
11
|
МР Белебевский район
|
г. Белебей, мемориал защитникам
отечества городской пруд
|
12
|
Городской округ город Октябрьский
|
Озеро МУП СОК «Спартак
|
13
|
МР Шаранский район
|
Мичуринский сельсовет,
д. Ивановка, пруд
|
14
|
Городской округ г. Кумертау
|
г.Кумертау, городской пруд
|
15
|
Нуримановский район
|
с. Красный Ключ, р.Уфа
|
16
|
Нуримановский район
|
с. Никольское, р. Салдыбаш
|
17
|
Нуримановский район
|
с. Павловка, Павловское
водохранилище, база отдыха "Бухта Кила"
|
18
|
Нуримановский район
|
с. Новокулево, озеро "Упканкуль"
|
19
|
Городской округ г. Стерлитамак
|
р. Ашкадар в районе
городского пляжа (ул. Пушкина,63)
|
20
|
МР Белорецкий район РБ
|
г. Белорецк р.Белая,
в районе городской бани
|
21
|
МР Куюргазинский район РБ
|
с.Ермолаево, пруд
|
22
|
|
с. Тирлянский, пруд
|
23
|
|
Елкинский родник, с. Инзер, ул. Чапаева
|
24
|
МР Дюртюлинский район
|
г.Дюртюли, р.Белая в районе
бывшей колхозной переправы
|
25
|
|
с.Ангасяк
|
26
|
|
н.п.Венеция, р.Белая
|
27
|
Городской округ город Белебей
|
Городское поселение
город Белебей, пруд
|
28
|
МР Давлекановский район
|
г. Давлеканово ул. Черноярская
|
29
|
МР Чекмагушевскийрайон
|
с.Юмашево, нижний пруд р.Камышлы
|
30
|
МР Иглинский район
|
д. Ягодная, пруд Дмитриевский
|
31
|
|
с. Алаторка, пруд Караганка
|
32
|
МР Караидельский район
|
р. Байкинка с.Байки
Караидельского района
|
33
|
МР Чишминский район
|
р. Калмашка, возле моста
на районный дворец культуры
|
34
|
МР Альшеевский район
|
Дмитриевский родник
|
35
|
МР Ишимбайский район
|
г.Ишимбай п.Кузьминовка
|
36
|
|
с.Верхотор
|
37
|
МР Балтачевский район
|
д. Курачево
|
38
|
Городской округ город Салават РБ
|
р. Белая в районе расположения
ПСО УГОЧС г. Салавата
|
39
|
МР Федоровский район
|
с.Новомихайловка, р.Ашкадар
|
40
|
МР Кугарчинский район
|
СП Новопетровский сельсовет,
р.Большой Ик, возле моста
|
41
|
|
с.Каран, р.Ирняк
|
42
|
|
с.Семено-Петровское, р.Иртюбяк
|
43
|
|
с.Назаркино, р.Ик,
Максютовский сельсовет
|
44
|
|
с.Исимово, р.Большой Ик
|
45
|
|
с.Мраково, р.Большой Ик
|
46
|
МР Зианчуринский район
|
р. Большой Ик в районе д.«Яблонька»
|
47
|
МР Миякинский район
|
В 3 км от с.Ильчигулово
вблизи д.Сергеевка
|
48
|
Городской округ город Уфа
|
г.Уфа, ПКиО Кашкадан
|
49
|
|
г. Уфа, р.Белая, район мкр. Нижегородка
|
50
|
|
г.Уфа, парк им.Якутова, озеро Солдатское
|
51
|
МР Гафурийский район
|
п. Красноусольск, минеральные
источники ГУП «Санаторий Красноусольск»
|
52
|
|
р.Белая в районе с.Табынск
|
53
|
МР Хайбуллинскийрайон
|
с. Бурибай, р. Таналык
|
54
|
Городской округ г.Сибай
|
г.Сибай, р.Худолаз, район пляжа
|
55
|
МР Краснокамский район
|
р.Кама, Свято-Никольский храм,
ул. Ленина 100
|
56
|
МР Туймазинский район
|
н.п.Нижне-Троицкий, пруд
|
57
|
|
н.п.Верхне-Троицкий, пруд
|
58
|
|
д. Кандры-Куль, оз. Кандры-Куль
|
59
|
|
г. Туймазы, земснаряд
|
60
|
|
г. Туймазы, купель напротив
Свято-Андреевского храма
|
61
|
|
г. Туймазы, купель напротив
Крестовозвдвиженского храма
|
62
|
МР Бакалинский район
|
р. Сюнь в районе с.Новоиликово
Килеевского сельского поселения
|
63
|
МР Учалинский район
|
с. Мендяк, оз. Миссили
|
64
|
|
городской пруд
|
65
|
МР Дуванский район
|
с. Метели, р. Ай, напротив
храма Преображения
|
66
|
|
с. Месягутово, р. Ай, в районе
ул. Береговая 9
|
67
|
|
с. Вознесенка, ул. Малиновка,
Святой источник
|
68
|
|
с. Михайловка, Печугинский мост
|
69
|
|
с. Михайловка, Михайловская
плотина, ул. Лесная
|
70
|
|
г. Благовещенск, городской пруд
|
71
|
МР Абзелиловский район
|
оз. Мауызды, д. Геологоразведки
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