В Башкирии на Крещение будет оборудовано 71 место для купания

19 января православная церковь празднует Крещение Господне или Богоявление, в которое совершается обряд великого освящения воды, напомнили в МЧС по республике.

С каждым годом количество жителей республики, желающих окунуться в иордани, растет. В этом году в республике к проведению крещенских купаний подготовили 71 место. Вот их список: