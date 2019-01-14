В аэропорту Хьюстона закрыт терминал из-за шатдауна правительства

Мэр города Сильвестр Тернер считает причиной произошедшего так называемый шатдаун: приостановку работы правительства 22 декабря ввиду отсутствия утвержденного бюджета. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп и конгресс страны не смогли урегулировать вопросы финансирования строительства стены на мексиканской границе. Трамп отказывается подписывать бюджет без согласования данного вопроса.