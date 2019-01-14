Фото: pxhere.com
В аэропорту Хьюстона закрыт терминал из-за шатдауна правительства
Вчера, 18:00Общество
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Контрольно-пропускной пункт терминала В аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне, США, был закрыт из-за шатдауна правительства.
Об этом стало известно 14 января, информирует газета «Известия».
Мэр города Сильвестр Тернер считает причиной произошедшего так называемый шатдаун: приостановку работы правительства 22 декабря ввиду отсутствия утвержденного бюджета. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп и конгресс страны не смогли урегулировать вопросы финансирования строительства стены на мексиканской границе. Трамп отказывается подписывать бюджет без согласования данного вопроса.
Сотрудники управления транспортной безопасности аэропорта продолжают работать без выплаты им заработной платы. Отмечается, что все пассажиры в данный момент перенаправляются в соседние терминалы - С или Е.
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