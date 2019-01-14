Теневой бизнес экс-главы района в Башкирии: продал свое здание сельсовету и купил BMW

Медиакорсеть продолжает серию публикаций о Зианчуринском районе Башкирии. Редакция располагает свидетельствами людей, которые утверждают, что Альфарис Байчурин вынудил администрацию Исянгуловского сельсовета приобрести принадлежавшее себе здание за счет республиканского бюджета. Также есть информация, что половина имущества и прибыли одного из самых успешных строительных предприятий района, ООО "СК Зауралье", принадлежало ему.

"Теневой" бизнес Альфариса Байчурина

В начале нулевых обанкротился ОАО "СалаватСтрой", построившее город Салават. На базе его дочернего предприятия – ООО "Сельстрой" возникло ООО СМП "Строитель", которое через несколько лет было переименовано в ООО "СК Зауралье".

Информированный источник, чьи слова подтвердили еще несколько бывших сотрудников предприятия, сообщил Медиакорсети, что строительная компания была создана при участии Альфариса Байчурина. Официально компанию возглавлял экс-директор ООО «Сельстрой» Рахим Киреев, а Альфарис Байчурин был негласным акционером. «Глава района забирал половину прибыли строительной компании», - говорит собеседник.

- Поддержка администрации позволяла выигрывать компании крупные тендеры. «СК Зауралье» строила почти все школы и мечети в районе, а также лагерь «Янтыш» в Хайбуллинском районе, Башкирский птицеводческий комплекс им. Гафури в Мелеузе. Предприятие было прибыльным, в некоторые годы оборот выполненного строительства монтажных работ превышал бюджет района, - рассказывает источник Медиакорсети.

По его словам, доход Альфариса Байчурина от этого предприятия мог составлять около 1-2 млн рублей ежегодно. В лучшие годы цифра могла составить и 5 млн руб.

- Для того, чтобы вывести деньги, в Оренбурге было создано несколько фирм, куда загонялись векселя. Там они обналичивались и передавались главе. Иногда предприятие возвращало его сумму в виде дорогостоящих подарков. К примеру, на 45-летний юбилей «СК Зауралье» подарил Байчурину снегоход, - говорит источник, знакомый с ситуацией изнутри.

Часть теневого дохода Альфарис Салихянович вкладывал в недвижимость Уфы. Безусловно, эти квартиры зарегистрированы не на его имя. Источник предполагает, что недвижимость принадлежит его дочерям.

Отметим, в прошлой статье мы сообщали, что Альфарис Байчурин, вероятно, построил собственный дом за счет стройматериалов детского сада. На наш редакционный запрос сам депутат дал отрицательный ответ, обосновав это тем, что дом был построен в 2005 году, а детский сад – в 2014 году. Наш источник уверил, что по соседству с этим домом есть другой, также принадлежащий Альфарису Байчурину. По его словам, тут явно прослеживается связь между директором «СК Зауралье» Рахимом Киреевым и экс-главой района.

- Земля и дом с площадью более 400 кв. м были изначально оформлены на сына Рахима Киреева. Однако строительство частично оплачивал Альфарис Байчурин, как правило, наличными. После окончания строительства Байчурин якобы купил дом, закрепив это дело договором купли-продажи, - говорит источник.

Сделки на бумаге

К 2013 году объемы заказов «СК Зауралье» начали падать. «Владельцы бизнеса» начали задумываться о ликвидации, так как компания уже не приносила прежнюю прибыль. Стояла задача распродать имущество на 30 млн рублей и поделить его, считает наш источник.

Здание, в котором сейчас располагается администрация Исянгуловского сельсовета и прилегающие к нему гаражи, по адресу Промышленная, 14 были в числе имущества ООО «СК Зауралье». Альфарис Байчурин намеревался их продать за 15 млн рублей, говорит собеседник Медиакорсети. Об этом свидетельствует письмо, направленное в конце ноября 2013 года в адрес тогдашнего главы республики Рустэма Хамитова. «Убедительно прошу Вас, уважаемый Рустэм Закиевич, оказать содействие в части финансовых средств для приобретения административного здания с площадью 371,5 кв. м и гаражей 715 кв. м на сумму 15 млн рублей», говорится в письме. Здание и гаражи на Промышленной,14 имеют соответствующие площади. Совпадение?

На это письмо в конце декабря пришел отказ за подписью премьера-министра правительства Башкирии Рустэма Марданова.

К этому времени, заплатив оренбургским организациям, специализирующимся на ликвидации предприятий, Байчурину и Кирееву удалось переписать часть имущества «СК Зауралье», в том числе здание и гаражи на Промышленной,14 - Рафису Амангильдину (имя изменено – авт.). Согласно договору купли-продажи Рафис Амангильдин приобрел эти здания и гаражи по остаточной инвентаризационной стоимости – за 291 тыс 478 рублей. Другой наш источник, бывший сотрудник «СК Зауралье» сообщил, что сделка состоялась только на бумаге.

Через несколько месяцев Рафис Амангильдин таким же образом «продал» здание и гаражи на Промышленной, 14 предпринимателю Фаргату Хамитову, по аналогичной стоимости, по которой он «приобрел». По словам источника, эта сделка также была проведена на бумаге, Амангильдин за здание и гаражи не получил ни копейки.

- Как раз в это время возникла ссора между Киреевым и Байчуриным. Так как Амангильдин был человеком Киреева, Байчурин постарался имущество переписать на имя своего человека. Им стал Фаргат Хамитов, - рассказали нашему корреспонденту.

Ранее мы сообщали о преднамеренном банкротстве сельскохозяйственного предприятия, созданного жителями села Трушино Зианчуринского района. Напомним, работники обвиняют именно Фаргата Хамитова в присвоении имущества предприятия.

Продал здание и купил BMW X6

Во второй половине 2014 года Альфарис Байчурин направил повторное письмо и добился выделения 6 млн рублей на приобретение здания и гаражей для сельского совета. Напомним, к этому времени недвижимость по документам принадлежала Фаргату Хамитову.

Однако и в этот раз не было суждено довести задуманное до конца. В декабре 2014 года сотрудники МВД республики заинтересовались ситуацией вокруг приобретения административного здания для сельского совета.

- Альфарис Байчурин – очень аккуратный, грамотный человек. После того, как МВД заинтересовался зданием, он отложил продажу до неопределенного времени, а 6 млн рублей вернули в казну, несмотря на то, что их успели перечислить на счет сельсовета, - говорит наш источник. - Продать не получилось, но нашлось другое решение: сельсовет арендовал двухэтажное здание, выплачивая около 100 тысяч рублей в месяц.

Задуманное удалось осуществить только в прошлом году. Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, Фаргат Хамитов продал здание и гаражи на Промышленной, 14 сельскому совету за 4 млн 867 тыс 700 рублей.

Источник Медиакорсети уверен: Фаргат Хамитов этих денег не получил, а если получил, то немного. Зато Альфарис Байчурин после этого приобрел новенький BMW X6.

- Здание находится в промышленной зоне, на окраине села Исянгулово. Если бы в сельсовете имели возможность выбирать себе здание, они не стали бы покупать это здание. В это же время были выставлены на продажу здания в центре села, полностью подходящие для размещения администрации, - резюмирует свой рассказ наш источник.

Отметим, на сайте администрации Зианчуринского района отсутствует декларация доходов и имущества экс-главы руководителя района.

Редакция направила запрос на имя депутата Госсобрания Башкирии Альфариса Байчурина.