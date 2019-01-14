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Теневой бизнес экс-главы района в Башкирии: продал свое здание сельсовету и купил BMW
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Теневой бизнес экс-главы района в Башкирии: продал свое здание сельсовету и купил BMW

Вчера, 11:53ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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