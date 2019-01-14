Телохранитель Меган Маркл покинул свой пост

Как информирует газета «Известия», причиной увольнения стало неудобство Маркл из-за постоянного присутствия рядом сотрудницы охраны.

Для нынешней герцогини, которая выросла не в королевской семье, факт того, что без телохранителя она не может совершать ни одно передвижение, являлся сковывающим.

Имя сотрудницы службы охраны не разглашается. Однако известно, что она покинула службу в полиции навсегда.