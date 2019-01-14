Фото: pxhere.com
Телохранитель Меган Маркл покинул свой пост
Вчера, 18:06Общество
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Сотрудница Скотленд-Ярда, которая работала телохранителем супруги британского принца Гарри Меган Маркл, оставила свою должность через шесть месяцев после начала работы.
Как информирует газета «Известия», причиной увольнения стало неудобство Маркл из-за постоянного присутствия рядом сотрудницы охраны.
Для нынешней герцогини, которая выросла не в королевской семье, факт того, что без телохранителя она не может совершать ни одно передвижение, являлся сковывающим.
Имя сотрудницы службы охраны не разглашается. Однако известно, что она покинула службу в полиции навсегда.
В СМИ неоднократно появлялись публикации о сложном характере Меган Маркл и о том, что персонал испытывал трудности при взаимодействии с ней.
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