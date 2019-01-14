Родителям не запрещено давать детям в школу еду - ОНФ

Новые нормы и правила по организации школьного питания не ограничивают право родителей давать детям в школу еду из дома, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Развожаева.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что в Роспотребнадзоре подготовлен проект новых санитарных правил и норм для организации питания детей, при этом одно из положений проекта восприняли как запрет детям приносить в школу домашнюю еду.

- Никаких запретов, с точки зрения домашней еды, которую родители каждый день дают детям в школы, нет, никаким образом новый СанПиН на это питание не влияет, не запрещает и ограничений не накладывает, - сказал Михаил Развожаев.

Руководитель исполкома ОНФ отметил, что ложная интерпретация связана с неверным толкованием "одной строчки проекта СанПиН, которая была написана юридически совершенно корректно и касалась организации питания". СанПиН не вводит ограничений касательно индивидуальной еды, которую родители дают в школу своим детям. Речь шла о том, что должны делать комбинаты питания, о больших партиях продуктов, которые могут быть использованы на кухне.