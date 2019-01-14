Прерванный полёт: Один из лучших санаториев Башкирии «Чайка» превращается в руины

Судьба санатория «Чайка» - это непроходящая боль многих жителей Ишимбая. Санаторий находится в черте города, на юго-западе Ишимбая, недалеко от границы Ишимбайского района с Салаватом. Он был и остается единственным подобным лечебным учреждением в городе. Очевидно, что в городе нефтяников необходимость в таком санатории ощущается очень остро. Однако уже почти два десятка лет крепкий когда-то санаторий медленно приходит в упадок.

- Профиль санатория был общетерапевтическим. В дневном и вечернем стационаре действовали различные методы реабилитации. Здесь лечили заболевания внутренних органов, нарушение обмена веществ с применением грязелечения и питьевых минеральных вод, парафинотерапии, кумысолечения, массажа, иглоукалывания и т.д. Помимо этого, живописная природа отвлекала от повседневной суеты помогала успокоиться и настроиться на позитив, хотя большой город находился всего лишь в паре километров от этого места, - рассказал «Медиакорсети» местный краевед и активный общественник Дмитрий Никулочкин, который не теряет надежды дожить до того дня, когда «Чайка» возродится к жизни.

С этой целью Дмитрий «бомбит» своими обращениями многочисленные инстанции. На днях он отправил письмо также и в адрес врио главы Башкирии Радия Хабирова в надежде, что тот вмешается в судьбу санатория, который находится в его родном районе.

Вложили немало средств и души

Дмитрий Никулочкин самостоятельно провел большое расследование и выяснил все перипетии, которые привели санаторий «Чайка» к его нынешнему плачевному состоянию.

Известно, что в середине ХХ века на его месте сначала располагалась детская дача для детишек работников Ишимбайского нефтеперерабатывающего завода. В апреле 1965 год на заседании исполкома Ишимбайского горсовета было принято решение преобразовать площадку детской дачи в санаторий, которому дали название «Чайка».

Вскоре в здравнице появились 2-этажные кирпичные здания лечебного и спального корпусов. Первое из них, построенное в 1970 году с колоннами по бокам, имело основную часть и два одноэтажных крыла.

На первом этаже находились регистратура, грязевое отделение с душем, ванны, банное отделение, комнаты отдыха и физкультуры, коктейльная, врачебные и другие кабинеты. Работали ингаляторий и грязелечебница с механизированной подачей грязи.

Второй этаж был отведён культурному времяпрепровождению. Из просторного фойе отдыхающие попадали в игровую комнату, библиотеку и актовый зал, в котором проводились концерты, поэтические вечера и демонстрировались фильмы.

Спальный корпус возвели через дорогу от лечебного. Там были двух- и трёхместные номера, а позднее появились и апартаменты класса «люкс».

В первые годы существования санатория рабочие проходили оздоровление с отрывом от производства во время отпуска, а в дальнейшем «Чайку» перевели на круглосуточный режим. Появился и отдельный автобусный рейс.

Со временем санаторий все более расширялся. В 1991 году, накануне развала страны, успели завершить строительство ключевого звена санатория — тёплого подземного перехода между лечебным и спальным корпусами. Он позволил отдыхающим не выходить на улицу после процедур и напрямую отправляться в номера, не опасаясь за здоровье.

Заводчане оформили его весьма оригинально: облицованные стены, украшенные плиточной мозаикой с изображением аквариумов, настенные фонари, словно на старинном бульваре. Те, кто отдыхал в санатории, знают, насколько это ценное строение. В столовой было установлено новое оборудование, вместо газа там использовалось электричество.

Посетить «Чайку» мог любой желающий. Были доступны несколько видов заездов: полный заезд на 24 дня, по рабочему графику отдыхающего, заезд «Мать и дитя», семейные, частичные заезды на 6, 12 или 18 дней, курсовое лечение без питания. За год в «Чайке» отдыхали и лечились 1200–1300 человек.

Мы специально так подробно описываем все преимущества санатория в его прежнем состоянии, чтобы читателям было понятно, насколько это была замечательная лечебница и сколько средств и души вложили в него его основатели. Впрочем, многие ишимбайцы возрастом постарше и так его прекрасно помнят, об этом они пишут в соцсетях.

- Хороший был профилакторий. В детстве я тоже там отдыхала летом, было круто. Мои родители тоже там лечились. Я считаю, что нужно его возродить! Природа там супер! – выразила общее мнение Людмила Сухорукова.

А потом начались злоключения «Чайки».

Превратности судьбы

В 1980-е годы Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод (ИНПЗ) был перепрофилирован на выпуск катализаторов, и постепенно ситуация там ухудшалась. Но от санатория предприятие не отказывалось. Тогда помог с финансами профсоюз рабочих химической и нефтехимической промышленности.

В начале 1990-х годов после окончательного преобразования ИНПЗ профилакторий «по наследству» достался Ишимбайскому специализированнму химическому заводу катализаторов (ИСХЗК). В те годы «Чайка» могла принять одновременно 120 человек.

К концу десятилетия здравница оказалась на грани закрытия. На ИСХЗК возникли серьёзные трудности, вскоре приведшие его к банкротству. Предприятие было не в силах содержать своё структурное подразделение, но по возможности уделяло ему внимание: присылало технику для очистки дороги от снежных завалов, оплачивало стоимость топлива для котельной, взяло на себя расходы по снижению стоимости путёвок.

В те нестабильные годы не каждый себе мог позволить отдыхать в «Чайке», поэтому количество посетителей снижалось. Администрация Ишимбая вмешалась в проблему, дав указание руководителям городских предприятий ежеквартально направлять в «Чайку» определённое число работников.

Но на инициативу отозвались лишь НГДУ «Ишимбайнефть», ИУБР и «ИНМАН». Перевод котельной на газ хоть и снизил расходы на топливо, но от закрытия санатория-профилактория не уберёг, и в 2000 году «Чайка» прекратила свою деятельность.

В 2000 году санаторий арендовал на 49 лет негосударственный вуз ВЭГУ, но так ничего толкового на площадке лечебницы и не сделал, разве что были снесены несколько построек. Профилакторий неоднократно выставляли на торги. В 2013 году один предприниматель хотел возобновить его работу, организовать оздоровительный центр на основе лечения пиявками. Но что-то у него заладилось, и санаторий опять оказался брошен на произвол судьбы.

- При этом в Стерлитамаке всё это время продолжали работать три городских профилактория, в Салавате — два, - отмечает Дмитрий Никулочкин.

Верните «Чайку»!

По словам краеведа, сегодня «Чайка» представляет собой жуткое зрелище. Сквозь асфальт и ступени лестниц давно пробилась трава, двери помещений распахнуты настежь либо грубо заколочены, окна перебиты. Внутри корпусов царит беспорядок – поломанная мебель, истлевшие документы, остатки медоборудования.

- Почему бы властям, предприятиям и предпринимателям не объединить усилия, чтобы исполнить мечту ишимбайцев и вернуть им «Чайку»? Ведь за годы существования учреждение было одним из любимейших мест отдыха горожан, да и восстановить готовые объекты гораздо легче, чем возводить их заново, - недоумевает Дмитрий Никулочкин.

Как вспоминает бывший главный врач санатория «Чайка» Земфира Рамазанова, в свое время профилакторий посещали делегации из Германии, Дании, и они поражались тому, как организовано оздоровление работающих, задавали много вопросов. У руководства санатория были большие планы на будущее. Подготовили документацию для строительства водолечебницы с бассейном и сауной, завезли кирпич. Но, к сожалению, сбыться этим планам было не суждено

- Анализируя пройденный путь санатория-профилактория, поражаешься, насколько продуманным, мудрым было решение о его строительстве. Он возводился как единый комплекс по охране здоровья буровиков, нефтедобытчиков, нефтепереработчиков и их семей. И в первую очередь чувствовалась государственная забота о здоровье рабочих. Наверное, и тогда не хватало денег, были другие проблемы. С годами утверждались новые формы и методы работы санатория-профилактория. Видеть разруху и запустение на месте нашей «Чайки» очень и очень больно, - говорит бывший главврач, заслуженный врач РБ Земфира Рамазанова.

- Со стороны администрации Ишимбайского района не делается ничего (во всяком случае, незаметно), чтобы привлечь инвесторов или другие структуры с целью сохранения санатория, хотя он числится на генеральном плане ГП город Ишимбай. А ведь это единственный профилакторий в городе Ишимбае и Ишимбайском районе, откуда вы родом, - написал Дмитрий Никулочкин в обращении в адрес Радия Хабирова. - В связи с изложенным прошу вас лично обратить внимание на эту проблему, поручить правоохранительным органам провести проверки, обязать прекратить разрушать санаторий, привлечь к ответственности разрушителей, обязать чиновников принять меры по восстановлению санатория.

Получить оперативный комментарий в администрации Ишимбайского района не удалось.

- Теперь у нас одна надежда – на Радия Хабирова, - говорят ишимбайцы.