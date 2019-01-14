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Прерванный полёт: Один из лучших санаториев Башкирии «Чайка» превращается в руины
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Прерванный полёт: Один из лучших санаториев Башкирии «Чайка» превращается в руины

Вчера, 09:49ОбществоТатьяна МайороваФото: Дмитрий Никулочкин/ Mkset.ru
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