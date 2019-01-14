Глава Удмуртии Бречалов рассказал о важности работы с ГК "Россети"

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе совещания он рассказал российскому лидеру об успешной работе Минэнерго и “Россетей”.
Издание udm-info.ru сообщает, что в пример была приведена покупка филиалом МРСК Центра и Приволжья компании “Ижевские электрические сети”.
Такая сделка позволит в будущем обеспечить прирост финансовых средств в региональные бюджеты, а также снабдить потребителей стабильной подачей электричества. В разговоре с президентом Бречалов подчеркнул, что министерство энергетики и “Россети” помогли Удмуртии на ее пути к централизации электросетей.
Ранее “Россети” в лице филиала МРСК Центра и Приволжья “Удмуртэнерго” выкупили первую часть имущественного комплекса АО “Ижевские электрические сети”. Сделка сопровождалась главным условием, а, именно, сохранением рабочих мест и сотрудников покупаемой компании, а также их заработной платы.
Вторую часть имущественного комплекса АО “Ижевские электрические сети” ПАО “Россети” планирует приобрести в течениии текущего года.
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