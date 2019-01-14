Глава Удмуртии Бречалов рассказал о важности работы с ГК "Россети"

Издание udm-info.ru сообщает, что в пример была приведена покупка филиалом МРСК Центра и Приволжья компании “Ижевские электрические сети”.

Такая сделка позволит в будущем обеспечить прирост финансовых средств в региональные бюджеты, а также снабдить потребителей стабильной подачей электричества. В разговоре с президентом Бречалов подчеркнул, что министерство энергетики и “Россети” помогли Удмуртии на ее пути к централизации электросетей.

Ранее “Россети” в лице филиала МРСК Центра и Приволжья “Удмуртэнерго” выкупили первую часть имущественного комплекса АО “Ижевские электрические сети”. Сделка сопровождалась главным условием, а, именно, сохранением рабочих мест и сотрудников покупаемой компании, а также их заработной платы.