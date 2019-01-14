Эксперты повысили оценку уровня закупок "Россетей" до "наивысшей"

"Новые известия" пишут, что эксперты подчеркнули высокое качество управления закупочной деятельностью, а также полноформатное соответствие нормативной законодательной базы России. Уровень организации закупок "Россетей" существенно превышает необходимый порог, обеспечивающий прозрачность закупок, рациональную конкуренцию поставщиков и удовлетворение потребностей компании. Помимо этого, «Россети» ведет работу по уменьшению коррупционного фактора и снижению вероятности возникновения конфликта интересов в процессе закупок.

В соответствии с отчетом агентства, ПАО «Россети» после повышения уровня в 2016 году проделали колоссальную работу по развитию и унификации нормативной базы управления закупочной деятельности.

Ведущий аналитик «Эксперт РА» Дмитрий Миндич добавил, что в целом, действующая в нормативная база и организация закупок в группе компаний «Россети» отвечает всем высоким требованиям корпоративного управления, что позволяет рассматривать ее как эталонную для крупных холдинговых компаний с государственным участием.