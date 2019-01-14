Аресты активов и ужасные дворы - дольщики о ГК "ПИК"

"Жительница деревни Путилково в 2018 году направила документы для регистрации права собственности. Только ей было отказано из-за ареста имущества "РИВАС МО" (группа ПИК)", - пишет RostovGazeta.

Еще один дольщик Станислав Смагин пояснил, что, по заявлениям застройщика, эта ситуация сложилась из-за долга в 280 тысяч рублей и арест уже отменили. Подать на регистрацию снова можно будет только через три месяца. Мужчина опасается, что будет наложен новый арест, также он не верит в то, что в текущей ситуации была ошибка пристава. По его словам, у других соседей "ПИК" затягивает с оформлением права собственности.

Дольщик уточнил, что стройкомпания не подписывает основной договор, без которого нельзя пройти регистрацию."Изначально в проекте были паркингы, полиция, скорая помощь, пожарные, физкультурно-образовательный комплекс, но до сих пор ничего этого нет. В договоре при покупке квартиры было прописано, что 30% ее стоимости потратят на развитие инфраструктуры. Если посчитать, то с Путилково, где идет строительство, застройщик собрал 22 миллиарда рублей. Сейчас в копании говорят, что ничего кроме домов не появится", - рассказал Смагин.

Он добавил, что на месте, где обещали построить культурный центр, появился фундамент под новую высотку.Издание пишет, что "ПИК" начал делать студии и на один дом получается около тысячи квартир, из-за чего район перенаселен.