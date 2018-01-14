Погода 14 января в Башкирии: мороз, солнце, гололед

По республике и в Уфе укрепляют свои позиции Крещенские морозы.

Сегодня, 14 января, по Башкирии и в Уфе ожидается ясная морозная погода.

Ветер ожидается северный и переходом на северо-западный со скоростью 2-8 метров в секунду.

Температура воздуха сегодня утром в Уфе и близлежащих центральных районах республики составит минус 21-23 градуса, днем станет теплее буквально на пару градусов, а к ночи вновь установятся трескучие морозы до минус 26 градусов.

Напомним, что Министерство образования республики рекомендовало школьникам воздержаться от посещения занятий в сильные морозы.