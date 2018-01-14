Глава Башкирии попросил прокуратуру быть жестче и одновременно справедливее

Рустэм Хамитов выступил на собрании в честь дня работников прокуратуры с речью, содержавшей не только поздравления, но и напутствие.

В минувшую пятницу, 12 января, в Уфе традиционное торжественное собрание. Приуроченное к профессиональному празднику прокурорских работников. Приехать представителей надзорного органа приехали лично глава Башкирии Рустэм Хамитов, главный федеральный инспектор Башкирии Михаил Закомалдин и руоводители других госструктур.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

Руководитель региона поздравил с профессиональным праздником коллектив прокуратуры, который на сегодня насчитывает около 900 человек, и вручил только одну государственную награду - почетного звания «Заслуженный юрист Республики Башкортостан» удостоен Владимир Кадонцев, возглавлявший республиканскую прокуратуру с 1989 по 1995 годы.

По уже сложившейся многолетней традиции Рустэм Хамитов начал свое выступление с краткого обзора социально-экономической ситуации в регионе, попутно посетовав на падение рождаемости. При этом обзор деятельности прокуратуры звучал вполне жизнеутверждающе.

Как оказалось, в течение года прокуроры выявили многие случаи нарушений закона в работе правоохранительных органов, внесли свыше 7 тысяч требований и представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено около 5 тысяч должностных лиц органов внутренних дел.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

В прокуратуру республики в прошлом году поступило более 100 тысяч обращений граждан и организаций. Много разбирались с задержками зарплаты и правильным начислением пенсий и пособий. В прошлом году возбуждено 10 уголовных дел, связанных с нарушением прав участников долевого строительства.

На самый болевых моментах глава региона остановился подробнее.

- Сегодня около 3 тысяч семей находятся в зоне риска в части неполучения жилья. Люди внесли деньги, ждут годами – и ничего не получают. Есть, конечно, объективные причины, не связанные со строительством жилых объектов, а есть и субъективные, когда собирают деньги и скрываются с ними в неизвестных направлениях. Думаю, что общими усилиями нам удастся изменить ситуацию. В 2018 году мы обязаны большую часть этих вопросов закрыть, - подчеркнул он. - Нужно активнее вести борьбу с подобными преступлениями, упреждать их совершение в дальнейшем. Вопросы с обманутыми дольщиками всегда вызывают огромный общественный резонанс.

Досталось также жилищно-коммунальному хозяйству.

- За год удалось добиться погашения долгов управляющих компаний на сумму более 1,5 млрд рублей. Немаленькие деньги. Мы понимаем, что в жилищно-коммунальной сфере денежный поток составляет около 100 млрд рублей. Огромная, колоссальная цифра. К этому потоку постоянно прилипают разного рода нечистые на руку дельцы и пытаются увести эти «ручейки», а иногда и «речки» денег в свои карманы. На самом деле добросовестная работа управляющих компаний тоже касается всех, в том числе присутствующих в этом зале. Все мы платим квартплату. Эту работу нельзя ослаблять ни на минуту, - напомнил Рустэм Хамитов прокурорским работникам.

О защите прав предпринимателей он говорил дольше всего, попросив надзорное ведомство предотвращать административное давление на бизнес.

- В минувшем году были предотвращены необоснованные проверки более 4 тысяч хозяйствующих субъектов, - сообщил Рустэм Хамитов. - У нас много малых предприятий – десятки тысяч. Сотни тысяч людей занимаются индивидуальным предпринимательством. Они кормят себя, свои семьи. Пытаться вставлять палки в колеса и администрировать их деятельность, конечно же, совершенно неправильно. Пусть работают, зарабатывают, понятно, что в правовом поле. Но свирепствовать по отношению к этим людям с точки зрения административного давления, непрерывного администрирования нельзя.

Как оказалось, в 2017 году по фактам необоснованных проверок более 60 сотрудников различных контролирующих и надзорных ведомств Башкирии получили административные взыскания.

В преддверие выборов и прочих глобальных событий Рустэм Хамитов попросил обратить особое внимание на антитеррористические мероприятия.

- Необходимо совместно с органами власти выявлять недоработки в исполнении требований антитеррористического законодательства на объектах массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, в социальных учреждениях. В 2017 году прокурорами республики выявлено более 4 тысяч нарушений законодательства в этой сфере. То есть фактически более 10 нарушений ежедневно, - отметил глава региона. - Направлено свыше 2 тысяч обращений о блокировании информационных ресурсов экстремистского характера. Важно и дальше не допускать распространения подобных материалов, обеспечить противодействие преступлениям на межнациональной и религиозной почве.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

Среди прочих направлений работы прокуратуры глава Башкирии отметил работу по предупреждению коррупции, защите прав детей-сирот и даже повышение качества жизни в городах и сёлах. Слова признательности он высказал и в адрес ветеранов прокуратуры.