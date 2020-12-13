Жительница Башкирии на федеральном телеканале рассказала о возможной подмене ребенка

Это началось после того, как 19-летний Никита решил стать донором, как его старший брат и родители. Однако, сдав кровь, юноша узнал, что у него совсем другая группа. Мама призналась: в тяжелых родах она была без сознания, а ребенок, по словам врачей и официальным диагнозам, был на грани жизни и смерти.