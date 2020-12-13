Жительница Башкирии на федеральном телеканале рассказала о возможной подмене ребенка

Жительница Башкирии на федеральном телеканале рассказала о возможной подмене ребенка

Вчера, 14:19ОбществоТатьяна МайороваPhoto: скриншот видео. / НТВ+
Ольга Николаева из Стерлитамака предположила, что её сына много лет назад подменили в местном роддоме и рассказала об этом всей стране.

В социальных сетях появились призывы привлечь к ответственности жительницу Стерлитамака Ольгу Николаеву, которая недавно приняла участие в программе «ДНК» на канале НТВ+.

Женщина рассказала на всю страну, что у нее есть сомнения в том, является ли её сын Никита родным ребенком. У Ольги были основания предполагать, что его подменили когда-то в роддоме.

Это началось после того, как 19-летний Никита решил стать донором, как его старший брат и родители. Однако, сдав кровь, юноша узнал, что у него совсем другая группа. Мама призналась: в тяжелых родах она была без сознания, а ребенок, по словам врачей и официальным диагнозам, был на грани жизни и смерти.

Женщина дала волю фантазии и решила, что её родной ребенок погиб, а ей вместо него дали малыша-отказника. При этом большинство участников программы сразу обратили внимание на то, как Ольга и её сын Никита внешне похожи друг на друга, и посчитали, что семье «явно нечем заняться».

В итоге когда в рамках программы был сделан ДНК-тест, выяснилось, что отец и мать Никиты являются его родными родителями.

Тем временем в соцсетях нашлись недовольные сюжетом.

— Она на всю Россию оклеветала родильное отделение ГКБ г. Стерлитамака, обвинила в подлоге документов и заговоре врачей, неплохо было бы наказать клеветников, а также предъявить иск этой передаче! — высказался пользователь по имени Евгений.

Его реплика вызвала серьезные споры.

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