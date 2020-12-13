В Башкирии прекратили преследование женщины, забеременевшей от подростка

В Башкирии прекратили преследование женщины, забеременевшей от подростка

Вчера, 17:31ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Жительницу Башкирии освободили от уголовной ответственности за секс с юношей, не достигшим 18-летнего возраста.

В Салавате городской суд принял решение освободить от уголовной ответственности женщину, против которой было возбуждено уголовное дело за интимные отношения в молодым парнем, которому еще не исполнилось 18 лет.

Как следует из материалов дела, оно началось с того, что взрослая местная жительница занималась сексом с 15-летним подростком, с которым находилась в одной комнате. При этом. по словам обоих, секс происходил без всякого принуждения

Позднее женщина забеременела от юного возлюбленного. Сейчас они живут вместе. На основании этого в ходе суда подсудимая и ее адвокат попросили судью освободить её от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело. И судья удовлетворил такое ходатайство.

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