В Башкирии прекратили преследование женщины, забеременевшей от подростка

Жительницу Башкирии освободили от уголовной ответственности за секс с юношей, не достигшим 18-летнего возраста.

В Салавате городской суд принял решение освободить от уголовной ответственности женщину, против которой было возбуждено уголовное дело за интимные отношения в молодым парнем, которому еще не исполнилось 18 лет. Как следует из материалов дела, оно началось с того, что взрослая местная жительница занималась сексом с 15-летним подростком, с которым находилась в одной комнате. При этом. по словам обоих, секс происходил без всякого принуждения Позднее женщина забеременела от юного возлюбленного. Сейчас они живут вместе. На основании этого в ходе суда подсудимая и ее адвокат попросили судью освободить её от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело. И судья удовлетворил такое ходатайство.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter