Власти Санкт-Петербурга решили закрасить граффити с портретом Юрия Шевчука

После того, как рисунок «оскорбил» одного из местных жителей.

Власти Центрального района потребовали от энергетиков закрасить граффити с Юрием Шевчуком на одном из зданий по Литейному проспекту, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Ленэнерго».

Связано это с заявлением местного жителя, которому не понравилось граффити. После проверки жалобы в компании отметили, что изображение не угрожает безопасности жителям района, не наносит вреда здоровью и не носит экстремистского характера.