В КНДР приехала делегация из России
Сегодня, 16:45Общество
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В Пхеньян прибыла делегация Министерства обороны из России.
Как пишет издание Dni.ru, ее возглавил заместитель начальника Национального центра управления обороной России Виктор Калганов.
Программа поездки и цели визита не сообщаются.
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