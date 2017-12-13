В Башкирии прокурор, подозреваемый в убийстве судьи, ушел в отставку

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Прокурор Мечетлинского района Башкирии Динар Шакиров, подозреваемый в убийстве по неосторожности судьи из Белокатайского района, ушел в отставку.

Напомним, 41-летний Азат Шакиров скончался от огнестрельного ранения в больнице Мечетлинского района. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). ЧП произошло 16 ноября. Трое местных жителей, в том числе судья Азат Шакиров, прокурор Мечетлинского района Динар Шакиров и сотрудник местного Росприроднадзора А. Фахретдинов вечером выехали на охоту в лес в Мечетлинском районе.

Как сообщил источник Медиакорсети, в лесной полосе они увидели сибирских косуль. Динар Шакиров вышел из автомобиля с ружьем, а двум другим мужчинам сказал объехать мелколесье и ждать, пока он не выгонит на них косуль.

Через некоторое время Фахретдинов услышал хлопок и увидел на теле судьи огнестрельную рану. Пуля прошла через заднее боковое стекло и попала в плечо Азату Шакирову. От полученных ран судья скончался около половины седьмого вечера в больнице. Выстрел был произведен из карабина "сайга".

Напомним, вчера стало известно еще об одном подобном трагическом случае. В Белокатайском районе в минувшие выходные возле села Ургала, 56-летний житель Челябинской области застрелил другого охотника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.