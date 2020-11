Замерзающей пенсионерке из Башкирии предложили переехать в маленькую комнатку

Тем временем проблемой жительницы села Исангулово Зарифы Кулгариной занялся региональный Совет по правам человека.

Сегодня, 13 ноября, стало известно, что администрация Исянгуловского сельсовета предложила 54-летней пенсионерке Зарифе Кулгариной временно переселиться в небольшую комнатку в местном общежитии. Об этом Mkset сообщил заместитель председателя сельсовета Ильгам Ягафаров. По словам чиновника, власти предложили Зарифе Кулгариной занять эту теплую комнату, пока будет решаться вопрос с её жильем. Напомним, на прошлой неделе проблемой пенсионерки занялась прокуратура. В Башкирии к замерзающей пенсионерке наведалась прокуратура после публикации Mkset Однако Зарифа с таким предложением не согласилась. Женщина переживает, что ее переселят в эту комнатку площадью 12 квадратных метров «для галочки», и потом благополучно забудут о ее проблемах. Я посмотрела эту комнатку. Там один мой диван поместится и всё, больше не повернешься. Я не могу уйти из дома и оставить свои вещи, чтобы их тут мыши погрызли или хулиганы растащили. В сельсовете мне предложили перевезти мою мебель и другие вещи на зиму в гараж, но я на это не согласна. Я не сомневаюсь, что проверка прокуратуры не даст реальных результатов. Когда прокурорские работники приходили ко мне домой в прошлый раз, они сказали, что точных сведений о том, что дом признан аварийным, пока нигде нет. Даже если дом признают аварийным, сколько еще ждать потом? Если никому до меня нет дела, что ж, значит, умру в холодном доме, пояснила она по телефону корреспонденту Mkset. Тем временем ситуацией, в которую попала Зарифа Кулгарина, заинтересовалась член Совета по правам человека при главе Башкирии Альмира Жукова. Пока я склоняюсь к мнению, что Зарифе все-таки стоит принять предложение местных властей и на зиму переехать в комнату общежития, даже несмотря на то, что она кажется ей слишком маленькой. Или хотя бы приходить туда на ночь. В данный момент речь идет о том, что пожилому человеку опасно долгое время находиться в холодном помещении без отопления. Вдобавок своим отказом переехать в общежитие эта женщина даст чиновникам лишний повод говорить, что они предлагали ей помощь, но она её отвергла. Ситуация с ее квартирой, к сожалению, быстро не разрешится и наверняка потребует обращения в суд, высказала свое мнение Альмира Жукова. Она также сообщила, что на следующей неделе постарается поехать в Исянгулово, чтобы разобраться в ситуации. Мы на месте постараемся понять, почему квартиру этой женщины отрезали от отопления, если за ней не числится никаких долгов, а накопившаяся задолженность относится к съехавшим жильцам, выясним, пытались ли найти тех должников, уточнила правозащитница. Напомним, 56-летняя одинокая жительница Зианчуринского района Зарифа Кулгарина проживает в старом бараке, она имеет все документы на жилье. С ее слов, другие жильцы барака разъехались, оставив большие долги за коммунальные услуги. Сама Зарифа утверждает, что всегда исправно платила за квартиру, тепло и свет - все квитанции у нее на руках. «Ждут, когда я умру». Как пенсионерка из Башкирии замерзает в бараке с чужими долгами Однако, как считает женщина, представители ресурсоснабжающих организаций даже и не подумали вникнуть в ее ситуацию. Сначала барак отрезали от тепловых коммуникаций, а теперь якобы грозятся отключить электричество. Уточним, что у женщины есть взрослые дети, однако помощи от них она не ждет. Mkset продолжает следить за этой историей.

