ВС Башкирии признал законным проект уменьшения зоны санитарной охраны в Нефтекамске

Верховный суд Башкирии отменил принятое ранее решение Нефтекамским городским судом, который признал проект зон санитарной охраны незаконным. Жители Нефтекамска планируют обжаловать решение.

Как рассказали экоактивисты «СтопКамбарка» изданию, проект был нацелен на сокращение охраняемой территории в пользу РосРАО, которая занимается обращением с радиоактивными отходами. Городская прокуратура обжаловала решение нефтекамского суда. В связи с этим жители города собираются обратиться в Кассационную инстанцию. Кроме того, они направили жалобу в Генпрокуратуру на действия местного ведомства. Так как повсеместно Прокуратура защищает интересы граждан, а прокуратура нашего города защищает кого угодно, только не жителей города, цитирует издание активистов. Напомним, движение «СтопКамбарка» выступает против строительства завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в Удмуртии, на границе с Нефтекамском. Жители города обеспокоены тем, что отходы предприятия повлияют на качество питьевой воды. В конце сентября депутаты Госсобрания Башкирии посетили завод, чтобы проверить риск отходов. Тогда председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что информация о вреде объекта нагнетает обстановку. Парламентарии предложили рассмотреть реконструкцию городского водозабора, а премьер-министра Михаила Мишустина и гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева они попросили помощи в сохранении экологической обстановки в окрестностях Нефтекамска.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter