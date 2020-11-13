ВС Башкирии признал законным проект уменьшения зоны санитарной охраны в Нефтекамске

Как рассказали экоактивисты «СтопКамбарка» изданию, проект был нацелен на сокращение охраняемой территории в пользу РосРАО, которая занимается обращением с радиоактивными отходами. Городская прокуратура обжаловала решение нефтекамского суда. В связи с этим жители города собираются обратиться в Кассационную инстанцию. Кроме того, они направили жалобу в Генпрокуратуру на действия местного ведомства.
Так как повсеместно Прокуратура защищает интересы граждан, а прокуратура нашего города защищает кого угодно, только не жителей города, цитирует издание активистов.
Напомним, движение «СтопКамбарка» выступает против строительства завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в Удмуртии, на границе с Нефтекамском. Жители города обеспокоены тем, что отходы предприятия повлияют на качество питьевой воды. В конце сентября депутаты Госсобрания Башкирии посетили завод, чтобы проверить риск отходов. Тогда председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что информация о вреде объекта нагнетает обстановку. Парламентарии предложили рассмотреть реконструкцию городского водозабора, а премьер-министра Михаила Мишустина и гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева они попросили помощи в сохранении экологической обстановки в окрестностях Нефтекамска.