В Югре число умерших от коронавируса выросло до 306

В Югре число умерших от коронавируса выросло до 306

Вчера, 21:25ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе COVID-19 унес жизни еще пяти человек. С начала пандемии число летальных исходов в связи с коронавирусом достигло 306.

Как сообщает muksun.fm, при высоких показателях инфицирования в округе растет число пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимациях медицинских учреждений ХМАО находится 152 человека. Еще 117 пациентов с COVID-19 переведено на искусственную вентиляцию легких. Такое решение было принято врачами в связи с ухудшением здоровья коронавирусных больных.

Накануне жертвами коронавирусной инфекции стали по одному жителю в Кондинском и Октябрьском районах, Лангепасе и двое в Нижневартовске.

Выздоровело более 190 жителей округа благодаря тому, что они соблюдали все рекомендации врачей.

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