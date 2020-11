В Югре число умерших от коронавируса выросло до 306

В Ханты-Мансийском автономном округе COVID-19 унес жизни еще пяти человек. С начала пандемии число летальных исходов в связи с коронавирусом достигло 306.

Как сообщает muksun.fm, при высоких показателях инфицирования в округе растет число пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимациях медицинских учреждений ХМАО находится 152 человека. Еще 117 пациентов с COVID-19 переведено на искусственную вентиляцию легких. Такое решение было принято врачами в связи с ухудшением здоровья коронавирусных больных. Накануне жертвами коронавирусной инфекции стали по одному жителю в Кондинском и Октябрьском районах, Лангепасе и двое в Нижневартовске. Выздоровело более 190 жителей округа благодаря тому, что они соблюдали все рекомендации врачей.

