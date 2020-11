В Уфе в ходе суда всплыли детали тайной жизни убитого топ-менеджера УМПО Юрия Яшина

12 ноября в Верховном суде Башкирии прошло очередное заседание по громкому делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, которое было совершено в июле 2018 года в Уфе.

Напомним, ранее мы уже не раз подробно писали об этом деле. Суд с участием присяжных заседателей работал вчера почти пять часов, не считая небольшого перерыва на обед. Были выслушаны девять свидетелей и отсмотрен 15-минутный видеоматериал. 27 лет другой жизни Допрос этой свидетельницы однозначно можно назвать сенсацией в рамках данного уголовного дела. 54-летняя уфимка Лариса Е. пришла в сопровождении юриста, но выступала в зале суда одна, не пригласив его с собой. Аккуратная, высокая и стройная светловолосая женщина с короткой стрижкой отвечала на вопросы без лишних эмоций и драматичных пауз, спокойно формулировала каждую мысль. На протяжении огромного периода Лариса Е. занимала важное место в жизни Юрия Яшина. Они были знакомы 27 лет, продолжительное время состояли в близких отношениях. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru По словам свидетельницы, Яшин навещал её один-два раза в неделю. Женщина проживает в микрорайоне Инорс, сравнительно недалеко от места работы Яшина. Юрий Геннадьевич приезжал после работы и проводил вместе с ней примерно 2-3 часа. Каждый день при этом они были на связи, общались по телефонам, которые Яшин купил специально для этой цели, номера абонентов отличались всего одной цифрой. Свой телефон для связи с Ларисой Яшин хранил на работе в сейфе. И телефон, и сейф были изъяты из его кабинета после убийства, а потом пропали в неизвестном направлении. Лариса передала также в распоряжение следствия и свой мобильник, по которому общалась с Яшиным. Позднее обнаружилось, что из него исчезла вся информация. Кто это сделал, женщина не знает. Сама она, по ее словам. сделать этого не могла, так как после пережитого шока забыла пароль для входа в настройки гаджета. Накануне своей гибели Яшин приезжал домой к Ларисе. Был в очень хорошем настроении. Пробыл чуть больше часа и уехал домой. На следующее утро, в пятницу 20 июля, когда от Яшина не пришло традиционного приветствия, Лариса забеспокоилась. Попыталась с ним связаться, но абонент был недоступен. О трагедии, случившейся с Юрием Геннадьевичем, женщина, к своему ужасу, узнала в субботу, когда новость о его гибели появилась в СМИ. С Сергеем Евстафьевым Лариса Е. не была лично знакома, слышала о нем от Яшина и считает, что между мужчинами были рабочие и вполне теплые отношения. В Уфе на суде по делу об убийстве топ-менеджера УМПО начались первые допросы Лариса обмолвилась, что никогда не лезла с расспросами к Яшину. Юрий Геннадьевич сам делился с ней душевными переживаниями, так что женщина оказалась в курсе большинства ситуаций, которые уже обсуждались на процессе. Примечательно, что Яшин посвятил Ларису в эти свои сложности уже весной 2018 года, когда после них прошло достаточно много времени. С конца 2017 года поведение Юрия Геннадьевича изменилось. Он стал жестче, потемнел, изменилось настроение. В таком состоянии он пребывал практически до весны следующего года, уточнила свидетельница. Первой причиной его беспокойства оказалась жалоба на Евстафьева, поступившая в ФСБ за его подписью. Ситуация была неприятная, достаточно напряженная, потому что была задета честь одного и честь другого человека, которые всегда были в хороших отношениях. Юрий Геннадьевич очень переживал. Эта история его долго не отпускала, хотя, как я поняла, она разрешилась благополучно. Евстафьев сказал ему: «Всё нормально, работаем дальше», вспомнила Лариса Е. Еще одной болевой точкой для Яшина, по её словам, стал случай с корпоративом, при подготовке к которому выяснилось, что Юрия Геннадьевича посадили за другой стол, не рядом с Евстафьевым. По мнению свидетельницы, Яшина это задело. В итоге он вообще не пошел на корпоратив, который по дате совпал с семейным торжеством у его родственника. Лариса оказалась наслышана и о некой «папке с компроматом», которая была найдена после смерти Яшина у него дома, в кармане кресла. В подробности Юрий Геннадьевич подругу не посвятил. В Уфе в суде по делу об убийстве топ-менеджера УМПО кипят страсти вокруг «компромата» Думаю, что никому из людей, которыми он дорожил и которых любил, он бы не оставил эту папку на хранение, отметила свидетельница. Конфликт характеров или конфликт интересов Новые детали к рассматриваемым в суде вопросам добавили и другие свидетели. Так, начальник отдела экономической безопасности УМПО Станислав Петри посвятил присутствующих в подробности своих действий в день гибели Юрия Яшина. По словам Петри, об его исчезновении первой сообщила дочь Яшина Ульяна, работающая в Москве, потому что отец утром не вышел с ней на связь. Станислав Петри сделал звонок в полицию, отправил сотрудников отдела в подземный паркинг в дом Яшина, где были найдены следы крови. В течение следующих суток отдел безопасности УМПО находился постоянно на связи с полицией. На самом предприятии, по словам свидетеля, также старались по максимуму прояснить ситуацию. Было много вопросов к Ахмаметьеву. Сергей Васильевич Евстафьев спрашивал его: «Почему не знаешь, где сейчас Яшин, ведь ты исполняешь его обязанности?», пояснил Станислав Петри. Вспоминая события до гибели Яшина, свидетель подтвердил, что у погибшего были ровные отношения с Евстафьевым. Завод — это почти большая деревня, там все на виду. Если бы между ними был конфликт, мы сразу об этом узнали бы. Это входит в наши должностные обязанности. Они проводили вместе дни рождения, чай пили, подчеркнул руководитель заводского отдела безопасности. Станислав Петри отметил, что не располагает информацией о том, что Сергей Евстафьев или Юрий Яшин допускали какие-либо злоупотребления. Хотя в отношении Яшина все же проводилась проверка в 2014–2015 годах в связи с конфликтом интересов. Итоги проверки были отражены в служебной записке. Адвокаты Евстафьева выступили с ходатайством ознакомить присяжных с её содержанием, однако этому резко воспротивились гособвинитель Мария Карачурина и представитель потерпевшей стороны — адвокат Константин Каратанов. Они заявили, что проверка пятилетней давности не имеет отношения к рассматриваемому делу. Адвокаты Айрат Хикматуллин и Иван Данилин, защищающие Сергея Евстафьева, возразили, что в той самой «папке с компроматом», которая рассматривалась следствием, как свидетельство незаконной деятельности Евстафьева и вероятный мотив совершения им преступления, тоже содержались документы, датированные 2013, 2014 и 2015 годами, однако это никого не смущало. Тем не менее судья Ильгиз Ахметдинов отказал в ходатайстве адвокатам. Впрочем, содержание данной служебной записки не является секретом. О ней журналистам рассказывали ранее адвокаты Евстафьева. В ней идет речь о том, что в ходе служебной проверки заводская служба безопасности выяснила: Юрий Яшин, уже будучи заместителем коммерческого директора УМПО и заместителем председателя конкурсной комиссии по электронным торгам, оставался учредителем коммерческой фирмы, которую возглавлял до прихода на новую должность, и еще имел в ней долю. Однако в анкете, заполняемой всеми представителями руководящего состава, он об этом не сообщил, умолчав также, что директором данной фирмы является его супруга Марина Яшина. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Вдобавок проверка выяснила, что три коммерческие фирмы, возглавляемые на тот момент Мариной Яшиной, ранее имели договорные отношения с УМПО. После беседы представителей службы безопасности с Яшиным он вышел из числа учредителей фирмы, продал долю в ней, а его жена покинула пост директора. Таким образом конфликт интересов был исчерпан. В тему оказались показания свидетеля Зямилева, работавшего ранее вместе с Яшиным в коммерческой фирме, до его устройства на УМПО. Мужчина рассказал, как в 2016 году Яшин при встрече с ним посетовал, что на работе ему не дает прохода начальник службы безопасности Овчинников, и даже нецензурно выругался в его адрес. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru «Зачем им встречаться? Два разных человека» Заместитель управляющего директора УМПО по правовым вопросам Алексей Слепнёв тоже поделился своими воспоминаниями о том, как развивались события в конце июля 2018 года. Он узнал о смерти Юрия Яшина по возвращении из командировки, в субботу, 21 июля. По словам свидетеля, 22-го и 23-го июля не произошло ничего существенного. Во вторник, 24 июля, Евстафьев, Овчинников и Ахмаметьев, как выразился Алексей Слепнёв, «выбыли из исполнения служебных обязанностей». 25 июля в кабинете заместителя управляющего директора УМПО по производству Игоря Кондрашова происходил доклад о происшествии. В это время заглянул Ахмаметьев и спросил, кто будет исполнять обязанности коммерческого директора вместо Евстафьева. Было определено, что это будет он, и Ахмаметьев заявил, что он готов. 26-го июля стало известно, что Ахмаметьев и его близкий человек — Федор Токарев, которого Николай Иванович называл зятем, причастны к гибели Яшина. На следующий день было принято решение отстранить Ахмаметьева от исполнения обязанностей коммерческого директора с учетом новой информации, рассказал Алексей Слепнёв. В кабинете у Олега Овчинникова состоялась подробная беседа с Николаем Ахмаметьевым об обстоятельствах дела и его отношениях с Токаревым. По словам Алексея Слепнёва, Николай Иванович рассказал, как в их семье появился Токарев в качестве гражданского мужа дочери, он всерьез считал Токарева сотрудником спецслужб. Слепнёв отметил: в тот момент Ахмаметьев говорил, что Токарев и Евстафьев не были знакомы и не пересекались. В суде по убийству топ-менеджера УМПО допросили ключевого свидетеля обвинения Ахмаметьев так и сказал тогда: «Зачем им встречаться? Два разных человека», припомнил Алексей Слепнёв. В кабинете Овчинникова постоянно велось видеонаблюдение с аудиозаписью (об этом предупреждала и табличка на двери). Та беседа с Ахмаметьевым, записанная на видео, была представлена следствию. Адвокат Айрат Хикматуллин попросил представить ее присяжным. Поскольку звук на записи плохо слышен, он пояснил, что готов зачитать выдержки из стенограммы беседы, исключив моменты, касающиеся работы следствия, поскольку присяжных посвящать в них нельзя. Свидетель Слепнёв сам тоже предлагал просмотреть видеозапись, сославшись на то, что по прошествии 2,5 лет может не точно помнить разговор. Гособвинитель Мария Карачурина категорически возразила против демонстрации. Судья Ильгиз Ахметдинов прочитал текст стенограммы и после размышлений все-таки поддержал протест прокурора. После этого адвокат решил прояснить нюансы беседы с Ахмаметьевым в ходе допроса свидетеля, но гособвинитель снова выступила с протестом, посчитав, что адвокат задаёт свидетелю наводящие вопросы. Хикматуллин стал спорить с ней и в конце концов вообще отказался вести допрос свидетеля дальше, поскольку «суд не даёт ему возможности защищать Евстафьева и осуществлять профессиональную деятельность». Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Тем не менее судья разрешил ознакомить присяжных со справками формы 2-НДФЛ о зарплате Яшина за 2017 год и семь месяцев 2018 года. Напомним, на первом судебном заседании все члены семьи Яшина рассказывали, как Юрий Геннадьевич в последние месяцы жизни нуждался в средствах и даже занимал у них деньги на лекарства и прочие покупки. Но, судя по документам, его зарплата в 2018 году, наоборот, выросла на 20%. К слову, Лариса Е. в своих показаниях отметила, что не слышала от Яшина о наличии у него каких-либо материальных затруднений. Алексей Слепнёв среди прочего также рассказал, что слышал о высокой должности, на которую Юрия Яшина приглашали в Самару. Разговор об этом был незадолго до его смерти. В Самаре ему предлагали и зарплату выше, и машину, и квартиру. Я помню, что удивился, почему он отказывается от перспективной должности. На что он просто пояснил: хочет все-таки доработать здесь до пенсии, уточнил свидетель. Проблем в отношениях между Евстафьевым и Яшиным он не замечал, отдельно уточнив, что в отсутствие шефа Юрий Геннадьевич работал в его кабинете, что само по себе говорит о высокой степени доверия к заму со стороны Евстафьева. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Еще одним интересным выступлением стали показания заместителя управляющего директора УМПО по экономике и финансам Артёма Сакова, которого судья и адвокаты назвали «исключительно идеальным свидетелем» в знак признательности за чёткость мыслей. Он подчеркнул, что коллектив коммерческой службы УМПО всегда отличался особой сплоченностью. Кстати, об этом ранее рассказывали и другие работники данной службы, посещавшие суд, они сетовали, что после трагедии с Яшиным и задержания Евстафьева до сих пор пребывают в растерянности, перестали собираться на коллективные веселые мероприятия, как было прежде. Артём Саков вспомнил, как общался с Юрием Яшиным в канун его исчезновения, обсуждал с ним текущие вопросы. Свидетель подробно рассказал о принципах работы закупочной комиссии, действующей на УМПО с 2011 года, заверив, что повлиять на ее решение никак нельзя. После этого защита представила присяжным ответы из УМПО на запросы. Из них следует, что Евстафьев не мог влиять на закупки, производимые Яшиным, и ни одного факта каких-либо нарушений за время его деятельности на посту коммерческого директора выявлено не было. В Уфе гособвинение представило доказательства по делу об убийстве топ-менеджера УМПО Другие выступившие в суде свидетели ничего нового к имеющимся материалам не добавили, в основном подтвердив прозвучавшие ранее факты. В конце судебного заседания адвокат Филюс Исмагилов продемонстрировал присяжным 15-минутное видео, снятое камерами наблюдения мостотряда № 30 в районе Сафроновского проезда. На нем видно, как в восьмом часу утра 20 июля приехали внедорожник и седан, на которых предположительно передвигались подсудимые Токарев, Мингазов, Талипов и Хасанов после нападения на Яшина. Звук на видео отсутствует, но по поведению заснятых на нем людей понятно: они что-то обсуждают, при этом несколько раз заглядывая за ближайшие гаражи. По мнению адвокатов, в тот момент подсудимые искали место, куда можно спрятать труп Яшина, лежавший в багажнике автомобиля Токарева. В финале видео трое парней уехали на седане, а мужчина, похожий на Токарева, остался один на внедорожнике, продолжив поиски места для трупа. Потом он все же уехал в другое место. Более подробно эта тема будет обсуждаться в суде позднее. Кстати, эту видеозапись следствие по какой-то причине не посчитало нужным приобщить к материалам дела, она была признана доказательством только в ходе предварительных судебных слушаний. Следующее заседание состоится 17 ноября. Прощаясь с присяжными и другими участниками процесса, судья Ильгиз Ахметдинов попросил их беречь свое здоровье.

