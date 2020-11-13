В Уфе в ходе суда всплыли детали тайной жизни убитого топ-менеджера УМПО Юрия Яшина

Тем не менее судья разрешил ознакомить присяжных со справками формы 2-НДФЛ о зарплате Яшина за 2017 год и семь месяцев 2018 года. Напомним, на первом судебном заседании все члены семьи Яшина рассказывали, как Юрий Геннадьевич в последние месяцы жизни нуждался в средствах и даже занимал у них деньги на лекарства и прочие покупки. Но, судя по документам, его зарплата в 2018 году, наоборот, выросла на 20%. К слову, Лариса Е. в своих показаниях отметила, что не слышала от Яшина о наличии у него каких-либо материальных затруднений.